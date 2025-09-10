  • 會員
大行報告 | 比亞迪最新目標價$137-$174，花旗點評濠賭股最牛銀娛

10/09/2025

．3大行點評比亞迪(01211)最新目標價，看137元-174元

花旗點評多隻濠賭股，最牛看銀娛(00027)54元

大華繼顯大升百度(09888)目標至135元，評及由持有升至買入

 

大行報告 | 比亞迪最新目標價$137-$174，花旗點評濠賭股最牛銀娛

 

中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 15:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 15:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/09/2025 15:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
