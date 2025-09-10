大行報告 | 比亞迪最新目標價$137-$174，花旗點評濠賭股最牛銀娛
10/09/2025
．3大行點評比亞迪(01211)最新目標價，看137元-174元
．花旗點評多隻濠賭股，最牛看銀娛(00027)54元
．大華繼顯大升百度(09888)目標至135元，評及由持有升至買入
10/09/2025
更多大行報告
延伸閱讀
10/09/2025 14:36 《異動股》地產股升新地領漲近半成，憧憬施政報告推多項利好樓市措施
10/09/2025 13:01 【香港要聞】甯漢豪：交椅洲填海未有條件於本屆政府內開展，未制定推展時間表
10/09/2025 12:35 《午市前瞻》美國減息在即恒指易升難跌，阿里動作多多股價升近四年高
10/09/2025 12:11 恒指半日升308點報26246，阿里騰訊滙控見年內新高，泡泡瑪特逆市跌5%
10/09/2025 11:55 《異動股》美團彈升逾3%跑贏阿里，大眾點評AI升級抗衡「高德掃街榜」
10/09/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０２億元，買阿里沽小米
10/09/2025 08:54 【大行炒Ｄ乜】大行對比亞迪轉趨審慎，滙證升阿里健康目標逾三成
10/09/2025 11:38 《財資快訊》美電軟報７﹒７８７７，隔夜拆息較上日升２０基點
