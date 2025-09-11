  • 會員
大行報告 | 阿里最牛看$175，仲有美團、吉利、比電、瑞聲及優必選最新評級/目標價

11/09/2025

．4間大行點評阿里巴巴(09988)，晨星最牛看175元

麥格理大美團(03690)目標至75元，評級由中性降至跑輸大市

大和上調吉利(00175)目標價，由13.99元升至24.5元

 

大行報告 | 阿里最牛看$175，仲有美團、吉利、比電、瑞聲及優必選最新評級/目標價

 

11/09/2025 12:45  《午市前瞻》美匯弱勢料議息後港股升勢未斷，美草案只聞樓梯聲藥股趁低分注買

11/09/2025 12:12  恒指跌幅半日收窄至跌75點報26124，醫藥股捱沽

11/09/2025 10:53  【ＡＩ】甲骨文熱浪捲至東京，軟銀股價飆升9%，日經指數創新高

11/09/2025 09:35  【國際要聞】法國兩年來第五位總理上任，全國20萬人上街反削赤

11/09/2025 08:11  【特朗普新政】特朗普政治盟友、美國共和黨年輕名嘴柯克遭槍擊身亡

11/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒６６億元，買阿里沽泡泡瑪特

11/09/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】麥格理勁劈美團目標兼料跑輸大市，大和急升吉利…

11/09/2025 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７８９２，一個月拆息維持２﹒９％

車企配股｜蔚來折讓7％發新股籌79億元，配股消息對股價影響有限？新文章
大行報告 | 阿里最牛看$175，仲有美團、吉利、比電、瑞聲及優必選最新評級/目標價新文章
十月稻田被調出港股通 短期波動與長期潛力的價值重估新文章
網戀騙案：專家分析為何女性／高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？
60歲邵美琪出席《PTU》4K重映禮，保養得宜被讚「回春」，去年拍劇演母親角色
【讚好有禮】賞：Paul Lafayet x HK Tramways中秋月餅禮盒換領券！
寧做港女，也不要「知慳識儉」？那些你替男人省著的錢，外面的女人會代你揮霍
暑假後建立健康小習慣！4款飲品助增肌減脂：DIY高蛋白果昔、薑黃茶！
香港凍齡女神代表！43歲阿Sa蔡卓妍的童顏美容秘方：妝前按摩法、化妝小撇步
台灣男星父揭患惡性腫瘤！癌細胞擴散靠打點滴維生，病情不樂觀新文章
名人健康 │ 62歲李連杰入院切頸腫瘤，自爆3次險死經歷：曾呼吸困難大小便失禁
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
車企配股｜蔚來折讓7％發新股籌79億元，配股消息對股價影響有限？
全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

