大行報告 | 高盛升阿里目標至$174摩通看港交所$530
17/09/2025
．高盛升阿里巴巴(09988)目標至174元，維持買入評級
．摩通調升港交所(00388)目標價，由500元升至530元
．大華繼顯、中銀國際齊升網易(09999)目標，分別看274元及275元
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
17/09/2025
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多大行報告
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
延伸閱讀
17/09/2025 14:14 【ＡＩ】用AI防範AI？ChatGPT將推智能系統，防止捲入青少年自殺事件
17/09/2025 13:38 【施政報告】李家超：簡化食肆發牌制度，進一步加快審批食肆露天座位申請
17/09/2025 12:13 【施政報告】李家超：放寬投資移民門檻，住宅物業成交價門檻下調至3000萬元
17/09/2025 12:20 恒指半日升373點報26812，百度升15%，中芯升逾5%，藥股受挫
17/09/2025 13:37 《異動股》商湯午後抽升逾16%，施政報告多次提及推動AI發展
17/09/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒８９億元，買阿里沽盈富基金
17/09/2025 08:32 【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級
17/09/2025 11:36 《財資快訊》美電升報７﹒７７８７，一個月拆息較上日微軟至３厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 15:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 15:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 15:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N