大行報告 | 高盛升阿里目標至$174摩通看港交所$530

17/09/2025

高盛阿里巴巴(09988)目標至174元，維持買入評級

摩通調升港交所(00388)目標價，由500元升至530元

大華繼顯中銀國際齊升網易(09999)目標，分別看274元及275元

 

大行報告 | 高盛升阿里目標至$174摩通看港交所$530

 

即時重點新聞

17/09/2025 14:14  【ＡＩ】用AI防範AI？ChatGPT將推智能系統，防止捲入青少年自殺事件

17/09/2025 13:38  【施政報告】李家超：簡化食肆發牌制度，進一步加快審批食肆露天座位申請

17/09/2025 12:13  【施政報告】李家超：放寬投資移民門檻，住宅物業成交價門檻下調至3000萬元

17/09/2025 12:20  恒指半日升373點報26812，百度升15%，中芯升逾5%，藥股受挫

17/09/2025 13:37  《異動股》商湯午後抽升逾16%，施政報告多次提及推動AI發展

17/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒８９億元，買阿里沽盈富基金

17/09/2025 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級

17/09/2025 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒７７８７，一個月拆息較上日微軟至３厘

