  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

大行報告 | 阿里巴巴最牛看$229.1，中移動目標價$107

25/09/2025

．多間大行齊點評阿里巴巴(09988)，其中麥格理最牛看229.1元

中金中移動(00941)目標價107元，維持跑贏大市評級

滙證淡看中遠海能(01138)8元，評級由持有降至減持

 

大行報告 | 阿里巴巴最牛看$229.1，中移動目標價$107

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01310

香港寬頻

6.860

異動股

02167

天潤雲

5.190

異動股

00436

新宇環保

0.097

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,947.32
    -173.96 (-0.377%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,604.72
    -33.25 (-0.501%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,384.70
    -113.16 (-0.503%)
精選預託證券 More
沒有相關資料。
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.340
變動率︰+4.073%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.070
變動率︰+3.442%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升135.400
變動率︰+1.866%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.240
變動率︰+1.638%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升33.990
變動率︰+8.873%
IBM
IBM國際商業機器(US)
按盤價(USD)︰升281.440
變動率︰+5.199%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌306.690
變動率︰-4.687%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.610
變動率︰-4.907%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 18:18 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：--
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 18:18 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 6.860
  • 02167 天潤雲
  • 5.190
  • 00436 新宇環保
  • 0.097
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.250
  • 06690 海爾智家
  • 25.060
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.920
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.010
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 107.100
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.580
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.780
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.450
  • 00700 騰訊控股
  • 650.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.300
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 8.290
  • 目標︰$10.00
  • 02431 佑駕創新
  • 28.860
  • 目標︰--
  • 01729 匯聚科技
  • 16.410
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

25/09/2025 17:20  《盤後部署》阿里回調大市即跟跌33點，玖紙強勢待回落50天線宜吼

25/09/2025 17:45  新世界(00017)與德意志銀行達成最高59億元融資協議，涉抵押維港文化匯、K11及瑰麗酒店物業

25/09/2025 16:39  證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

25/09/2025 17:05  鍋圈(02517)：擬斥最多1億元回購H股股份

25/09/2025 18:06  禤惠儀：歡迎公布固定收益及貨幣市場發展路線圖，去年香港國際債券發行量逾1300億美元

25/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１０億元，買阿里沽小米

25/09/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】麥格理、花旗等大升阿里巴巴目標，中金升中移動目標近兩成

25/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７７７，一周拆息較上日跌５３基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片） 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

周大福創建：派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際最高2.78厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶︱海洋公園門票餐飲紀念品85折+安安可可移居周年慶+10月中起暫別公眾
人氣文章

政政經經．石鏡泉

風後市太平（一）
人氣文章

玩樂 What’s On

直擊深圳京東Mall南山店開業：樓高6層，設30+免費體驗區，試咖啡機、按摩椅、遊戲機手掣！港人可享退稅優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《觸電》——我們並不是獨自升級
人氣文章

Fashion

萬眾期待的NikeSKIMS來了！塑形 x 運動服，Kim Kardashian重新定義的機能美學！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胰臟癌｜一家三口肚痛求醫揭胰臟癌 疑與自製雲吞有關？醫生揭致癌真兇
人氣文章
超強颱風樺加沙襲港 │ 打風開冷氣會著火？專家拆解真相、安全使用建議新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪25/09/2025
易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處