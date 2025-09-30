  • 會員
大行報告 | 阿里巴巴最新目標價$223藥明康德$138

30/09/2025

富瑞大華繼顯齊升阿里(09988)目標價，分別看223元及200元

富瑞大升藥明康德(02359)目標，由87.4元上調至138元

國泰海通百度(09888)目標至176元，維持超配

 

大行報告 | 阿里巴巴最新目標價$223藥明康德$138

 

