大行報告 | 阿里巴巴最新目標價$223藥明康德$138
30/09/2025
．富瑞、大華繼顯齊升阿里(09988)目標價，分別看223元及200元
．富瑞大升藥明康德(02359)目標，由87.4元上調至138元
．國泰海通升百度(09888)目標至176元，維持超配
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
30/09/2025
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多大行報告
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
延伸閱讀
30/09/2025 09:44 【聚焦數據】9月官方製造業PMI升至49.8%，略優預期，連續六個月收縮
30/09/2025 09:33 【中東戰火】白宮宣布加沙停戰20點方案，警告哈馬斯若拒絕將被摧毀
30/09/2025 09:22 恒指高開51點報26674，紫金升7%，比亞迪回吐2%
30/09/2025 09:05 阿里巴巴(09988)擬以70億港元洽購銅鑼灣港島壹號中心最頂13層作香港辦公樓
30/09/2025 09:20 《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)首掛較招股價高近56%，每手賺3991元
30/09/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒５４億元，買阿里沽盈富基金
30/09/2025 08:40 【大行炒Ｄ乜】富瑞大升阿里目標近三成，國泰海通勁升百度目標近七成
30/09/2025 09:39 《財資快訊》美電升報７﹒７８３２，一年拆息上日報３﹒３９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 11:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 11:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 11:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2025 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N