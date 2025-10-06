  • 會員
大行報告 | 中芯、華虹最新目標價$117，招金$37.50，攜程$702

06/10/2025

高盛同升中芯(00981)和華虹(01347)目標價至117元，維持買入評級

花旗招金(01818)目標價至37.5元，維持買入評級

滙證攜程(09961)目標價至702元，維持買入評級

 

大行報告 | 中芯、華虹最新目標價$117，招金$37.50，攜程$702

 

