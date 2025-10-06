大行報告 | 中芯、華虹最新目標價$117，招金$37.50，攜程$702
06/10/2025
．高盛同升中芯(00981)和華虹(01347)目標價至117元，維持買入評級
．花旗升招金(01818)目標價至37.5元，維持買入評級
．滙證升攜程(09961)目標價至702元，維持買入評級
06/10/2025
延伸閱讀
06/10/2025 16:35 《盤後部署》恒指兩連跌料續在二萬七整固，小米手機熱賣股價有望止跌回升
06/10/2025 17:45 栢能集團(01263):建議從港交所除牌，料買賣最後日期將為明年1月8日
06/10/2025 17:10 據報麗新發展(00488)獲34.6億元貸款再融資
06/10/2025 17:18 莎莎國際(00178)第二季度營業額升8.4%，港澳升一成
06/10/2025 16:16 恒指全日跌183點收報26957，科指跌72點，阿里理想汽車齊遇挫
02/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選
06/10/2025 08:43 【大行炒Ｄ乜】高盛大升中芯、華虹目標齊見117元，滙證看好攜程股價創新高
06/10/2025 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７８１８，一周拆息較上日微升至３﹒…
