照顧者 情緒健康
大行報告 | 滙證看好紫金$41.8蔚來$60.6

09/10/2025

滙證看好紫金(02899)41.8元，並看好蔚來60.6元

花旗維持比亞迪(01211)目標及評級不變

華泰證券牛看中芯(00981)及華虹(01347)，兩股目標皆看119元

 

大行報告 | 滙證看好紫金$41.8蔚來$60.6

 

