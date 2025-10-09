大行報告 | 滙證看好紫金$41.8蔚來$60.6
09/10/2025
．滙證看好紫金(02899)41.8元，並看好蔚來60.6元
．花旗維持比亞迪(01211)目標及評級不變
．華泰證券牛看中芯(00981)及華虹(01347)，兩股目標皆看119元
09/10/2025
