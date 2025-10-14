  • 會員
大行報告 | 騰訊最牛看$800京東$205，另有濠賭股最新評級/目標價

14/10/2025

伯恩斯坦信証齊看好騰訊(00700)，分別上調目標至800元及760元

大和牛看京東(09618)205元，華泰亦升其目標至192.65元

中信里昂點評多隻濠賭股，其中銀娛(00027)、金沙(01928)目標遭下調

 

大行報告 | 騰訊最牛看$800京東$205，另有濠賭股最新評級/目標價

 

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

14/10/2025 09:38  《異動股》金價銀價齊創新高，紫金升3%中國白銀飆一成

14/10/2025 09:42  《異動股》內險走強國壽升近4%，A股反彈上證綜指重上3900關

14/10/2025 09:23  恒指高開79點報25969，科指反彈阿里升1.3%，中芯升2%

14/10/2025 10:16  李家超：「組裝合成建築法」符合高標準規格，港府團隊已加強巡查各地盤確保符合標準

14/10/2025 09:26  《異動股》英諾賽科高開15%，夥NVIDIA推800VDC全GaN電源方案推動AI數據中心升級

14/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７３，一個月拆息微升至３﹒５％

