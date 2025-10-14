大行報告 | 騰訊最牛看$800京東$205，另有濠賭股最新評級/目標價
14/10/2025
．伯恩斯坦、信証齊看好騰訊(00700)，分別上調目標至800元及760元
．大和牛看京東(09618)205元，華泰亦升其目標至192.65元
．中信里昂點評多隻濠賭股，其中銀娛(00027)、金沙(01928)目標遭下調
14/10/2025
