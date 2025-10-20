大行報告 | 匯控、騰訊、老鋪黃金、紫金礦業及周大福最新評級/目標價，一表盡掌握
20/10/2025
．法巴調升滙控(00005)目標至114.56元，維持跑贏大市
．中銀國際上調騰訊(00700)目標價，由705元升至710元
．大摩牛看老鋪黃金(06181)目標1010元，評級由平配改至超配
【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情
20/10/2025
【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情
更多大行報告
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
延伸閱讀
20/10/2025 14:47 【國際要聞】日本自民黨與維新會同意聯合執政，高市早苗可望拜相，日經收盤創新高
20/10/2025 12:45 《午市前瞻》港股穿50天線不利但未算轉勢，優必選值博，新股不一定有大抽大
20/10/2025 12:32 【立法會選舉】田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選
20/10/2025 12:13 中電(00002)：首九個月售電量按年跌近2%，派第三期中期股息0.63元
20/10/2025 12:08 恒指半日升607點報25854，科指俏升阿里騰訊造好
20/10/2025 07:53 【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里
20/10/2025 08:35 【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金至超配，周大福績後獲大摩升目標…
20/10/2025 11:35 《財資快訊》美電軟報７﹒７６６８，隔夜拆息較上日微升１６基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 16:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 16:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 16:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2025 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞20/10/2025
許正宇：物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N