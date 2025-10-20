  • 會員
大行報告 | 匯控、騰訊、老鋪黃金、紫金礦業及周大福最新評級/目標價，一表盡掌握

20/10/2025

法巴調升滙控(00005)目標至114.56元，維持跑贏大市

中銀國際上調騰訊(00700)目標價，由705元升至710元

大摩牛看老鋪黃金(06181)目標1010元，評級由平配改至超配

 

大行報告 | 匯控、騰訊、老鋪黃金、紫金礦業及周大福最新評級/目標價，一表盡掌握

 

