大國博弈
大行報告 | 滙控最新目標價$120.90，紫金最牛看$43周大福$21.40

21/10/2025

花旗滙控(00005)目標價至120.9元，維持買入評級

．3大行齊升紫金(02899)目標，其中滙證看最牛43元

瑞穗中銀國際上調周大福(01929)目標價，分別看21.4元及17.8元

 

大行報告 | 滙控最新目標價$120.90，紫金最牛看$43周大福$21.40

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,924.74
    +218.16 (+0.467%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,735.35
    +0.22 (+0.003%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,953.67
    -36.88 (-0.160%)
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.668
變動率︰+3.410%
較港股︰-8.03%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.868
變動率︰-0.960%
較港股︰+0.08%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌427.821
變動率︰-0.989%
較港股︰-0.32%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌627.937
變動率︰-1.138%
較港股︰-0.41%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.550
變動率︰+6.086%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升29.160
變動率︰+5.844%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.830
變動率︰-2.755%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌166.670
變動率︰-3.920%
GM 通用汽車
按盤價(USD)︰升66.620
變動率︰+14.862%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升2.890
變動率︰+4.332%
KO 可口可樂
按盤價(USD)︰升71.220
變動率︰+4.062%
CRM 賽富時
按盤價(USD)︰升263.410
變動率︰+3.591%
21/10/2025 16:30  《盤後部署》恒指重上二萬六後市料反覆整固，天齊鋰業調整近尾聲候低可吸

21/10/2025 17:18  新世界(00017)：沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議

21/10/2025 16:36  泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍

21/10/2025 16:08  《新股掛牌》聚水潭收高近24%每手賺730元，盤中高見40.58元每手最多可賺近千

21/10/2025 16:03  【大國博弈】特朗普稱明年初訪華，中方：元首外交發揮戰略引領作用

21/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

21/10/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通大升紫金目標五成，大摩上調三大民航股目標

21/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７９，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

