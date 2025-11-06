  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

大行報告 | 港交所績後齊叫Buy最牛$562，仲有滙控、小米、康師傅最新評級/目標價

06/11/2025

．多間大行齊唱好港交所(00388)，高盛看最牛562元

法巴滙控(00005)目標至119.52元，維持跑贏大市評級

麥格理康師傅(00322)目標至14.7元，評級由中性升至跑贏大市

 

大行報告 | 港交所績後齊叫Buy最牛$562，仲有滙控、小米、康師傅最新評級/目標價

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

110.700

異動股

02585

夢金園

15.000

異動股

02588

中銀航空租賃

69.150

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,031.67
    -279.33 (-0.590%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,759.03
    -37.26 (-0.548%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,299.40
    -200.40 (-0.853%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升80.900
變動率︰+2.311%
較港股︰-0.37%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.808
變動率︰+1.989%
較港股︰-0.33%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升112.024
變動率︰+1.579%
較港股︰+1.20%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.811
變動率︰-2.706%
較港股︰-8.94%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升128.685
變動率︰+4.342%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.850
變動率︰+4.150%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升167.790
變動率︰+1.802%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升137.490
變動率︰+0.843%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升24.620
變動率︰+4.499%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌307.070
變動率︰-3.830%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌241.820
變動率︰-4.298%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌244.290
變動率︰-4.697%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/11/2025 10:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/11/2025 10:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 110.700
  • 02585 夢金園
  • 15.000
  • 02588 中銀航空租賃
  • 69.150
  • 02382 舜宇光學科技
  • 70.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.000
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.000
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.540
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.200
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.200
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.310
  • 目標︰$21.50
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 76.950
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.000
  • 00700 騰訊控股
  • 644.000
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.620
報章貼士
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 2,865.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 110.300
  • 目標︰--
  • 00425 敏實集團
  • 38.960
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/11/2025 17:08  《盤後部署》港股彈逾500點惟成交不高料升勢受限，東方電氣前景優厚值得持有

06/11/2025 17:52  《本港樓市》新地雷霆：屯門第16區站第一期項目投資額60億元，將興建中小型單位為主

06/11/2025 16:41  華虹(01347)第三季純利跌逾42%至2572.5萬美元，銷售收入創新高

06/11/2025 16:50  【企業盈警】大家樂(00341)料中期純利按年跌最多70%

06/11/2025 15:51  小馬智行(02026)料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

06/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

06/11/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲大行升目標，麥格理升級康師傅至跑贏大市

06/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４３，一周拆息較上日微軟１３基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉 | 立法會選舉提名期結束，梁君彥欣喜全部議席有競爭新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新地投得港鐵屯門第16區1期項目，雷霆：總投資額60億，將建中小型單位為主新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

房委會：下一期居屋綠、白表比例改「五五開」，居屋首次轉讓日期縮短至十年新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

奇華臘腸限時8折｜蛋卷85折＋送老婆餅及優惠券
人氣文章

生財有道

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推快閃3.1厘
人氣文章

政經范局．范強

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

遲桂為誰開：記潘迪華《白孃孃》軼聞
人氣文章

先行入手．Onki Chan

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人逝世 │ 香港資深演員林尚武離世享年75歲，曾患鼻咽癌獲頒十大再生勇士新文章
人氣文章
元旦公立醫院急症收費調升至$400，11.3起接受減免申請、附審批詳情
人氣文章
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2025 23:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情06/11/2025
立法會選舉 | 立法會選舉提名期結束，梁君彥欣喜全部議席有競爭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處