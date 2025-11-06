大行報告 | 港交所績後齊叫Buy最牛$562，仲有滙控、小米、康師傅最新評級/目標價
06/11/2025
．多間大行齊唱好港交所(00388)，高盛看最牛562元
．法巴降滙控(00005)目標至119.52元，維持跑贏大市評級
．麥格理升康師傅(00322)目標至14.7元，評級由中性升至跑贏大市
06/11/2025
