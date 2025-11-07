  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

大行報告 | 高盛點評內銀股，邊隻最值博？花旗大升華虹目標至$105

07/11/2025

高盛點評內銀股，看中行(03988)目標4.93元維持買入評級

．3間大行齊升華虹(01347)目標，其中花旗牛看105元

大摩恢復紫金(02899)目標46.1元，首予紫金黃金國際(02259)目標175元

 

大行報告 | 高盛點評內銀股，邊隻最值博？花旗大升華虹目標至$105

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00095

綠景中國地產

0.280

異動股

81810

小米集團－ＷＲ

38.500

異動股

01810

小米集團－Ｗ

42.080

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00095 綠景中國地產
  • 0.280
  • 81810 小米集團－ＷＲ
  • 38.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.080
  • 09869 海倫司
  • 1.180
  • 02465 龍蟠科技
  • 12.790
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.300
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.740
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.220
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 80.900
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.220
  • 目標︰$21.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.450
  • 00700 騰訊控股
  • 629.500
  • 00981 中芯國際
  • 75.250
  • 00005 滙豐控股
  • 109.700
報章貼士
  • 01802 文業集團
  • 0.045
  • 目標︰--
  • 06168 周六福
  • 47.980
  • 目標︰$49.50
  • 06690 海爾智家
  • 25.660
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2025 12:06  恒指半日跌301點報26184，科技股弱快手插逾半成，光伏股逆市升

07/11/2025 11:12  【聚焦數據】中國10月美元計出口跌1.1%，進口增1%，均遜預期

07/11/2025 10:21  恒指升勢受阻跌逾200點，科技股彈後即回，泡泡瑪特又墊底

07/11/2025 09:34  《異動股》小鵬(09868)逆市漲半成，炒作回A隔夜ADR飆一成

07/11/2025 09:51  《異動股》智駕三新股次日再插水，文遠知行、小馬智行較招股價低兩成

07/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

07/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級

07/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７５１，隔夜拆息較上日微軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》小鵬女機械人同真人激似？人類滅絕計劃又有進度了新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 特斯拉股東大會批准馬斯克近萬億美元薪酬，為轉型ＡＩ巨企開綠燈新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

晶片股｜華虹績後下挫點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展鴻圖
人氣文章

玩樂 What’s On

《澳洲消防員月曆》猛男登陸香港！11/19~22 全港11間city'super、taste、惠康 賣慈善月曆幫助香港毛孩
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola Wiese：「我們視藝術為品味的追求」
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
人氣文章

Beauty

開箱Guerlain 2025 聖誕倒數月曆：紙藝大師操刀的優雅藏書！從人氣藝術沙龍香氛到Rouge G寶石唇膏，25件奢華小驚喜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 75甘國亮驚傳患失智症，同性密友回應最新健康狀況掀關注新文章
人氣文章
長期睡眠不足恐腦退化，醫生推側睡助大腦排毒 + 3招提升睡眠
人氣文章
名人離世 │ 前亞視小生甄志強逝世終年59歲，太太發訃文證實死訊，5月入院面容憔悴
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 12:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 12:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 12:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2025 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2025
《魚缸博客》小鵬女機械人同真人激似？人類滅絕計劃又有進度了
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

紐約起革命，選票抗法西斯浪潮

06/11/2025 18:27

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處