大行報告 | 高盛點評內銀股，邊隻最值博？花旗大升華虹目標至$105
07/11/2025
．高盛點評內銀股，看中行(03988)目標4.93元維持買入評級
．3間大行齊升華虹(01347)目標，其中花旗牛看105元
．大摩恢復紫金(02899)目標46.1元，首予紫金黃金國際(02259)目標175元
07/11/2025
