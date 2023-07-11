【大行炒D乜】放寬按揭成數後，大行點睇地產股？一click就知道
11/07/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 14:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 14:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 14:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2023 14:35
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