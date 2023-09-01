【大行炒D乜】中信削郵儲行一成半目標，大行對申洲睇法不一
01/09/2023
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01/09/2023 11:41 《財資快訊》美電升報７﹒８４３３，美元兌人幣漲報７﹒２６４９
|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2023 14:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2023 14:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/09/2023 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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