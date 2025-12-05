大行報告 | 友邦、中石油、小米及蘋槪股最新評級/目標價，大摩看平保$89
05/12/2025
．星展升友邦(01299)目標至103元，維持買入評級
．中銀國際升中石油(00857)目標至9.62元，維持買入評級
．大摩大升平保(02318)目標至89元，維持超配評級
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
05/12/2025
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
更多大行報告
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-11-28
2025-11-27
2025-11-26
延伸閱讀
05/12/2025 09:23 恒指低開102點報25833穿10天線，創科實業領跌，科技股低開
05/12/2025 10:08 《異動股》信達生物跌3%，向合作方武田製藥配股完成
05/12/2025 08:46 【宏福苑大火】地產建設商會最快今日開會，商討是否工地全面禁煙
05/12/2025 09:20 《新股掛牌》天域半導體首掛開市狂插三成半每手蝕足千元，超購僅約60倍
05/12/2025 09:37 《異動股》趣致集團飆9%，與迪拜統治家族訂戰略合作推進AI娛樂項目
05/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊
05/12/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】大摩升平保目標近三成，中銀削多隻蘋概股目標
05/12/2025 11:34 《財資快訊》美電升報７﹒７８３４，一周拆息較上日微升１５基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 14:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 14:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 14:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N