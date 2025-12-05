  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

大行報告 | 友邦、中石油、小米及蘋槪股最新評級/目標價，大摩看平保$89

05/12/2025

星展友邦(01299)目標至103元，維持買入評級

．中銀國際中石油(00857)目標至9.62元，維持買入評級

大摩大升平保(02318)目標至89元，維持超配評級

 

大行報告 | 友邦、中石油、小米及蘋槪股最新評級/目標價，大摩看平保$89

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

08622

華康生物醫學

0.435

異動股

02410

同源康醫藥－Ｂ

14.130

異動股

02522

一脈陽光

11.090

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02522 一脈陽光
  • 11.080
  • 06680 金力永磁
  • 20.520
  • 01801 信達生物
  • 91.950
  • 06616 環球新材國際
  • 8.950
  • 82318 中國平安－Ｒ
  • 54.450
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.760
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.060
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.050
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.930
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.840
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.500
  • 00700 騰訊控股
  • 609.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.300
  • 00388 香港交易所
  • 407.800
報章貼士
  • 00762 中國聯通
  • 8.850
  • 目標︰$10.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.580
  • 目標︰$3.30
  • 00241 阿里健康
  • 5.430
  • 目標︰$6.70
熱炒概念股
即時重點新聞

05/12/2025 09:23  恒指低開102點報25833穿10天線，創科實業領跌，科技股低開

05/12/2025 10:08  《異動股》信達生物跌3%，向合作方武田製藥配股完成

05/12/2025 08:46  【宏福苑大火】地產建設商會最快今日開會，商討是否工地全面禁煙

05/12/2025 09:20  《新股掛牌》天域半導體首掛開市狂插三成半每手蝕足千元，超購僅約60倍

05/12/2025 09:37  《異動股》趣致集團飆9%，與迪拜統治家族訂戰略合作推進AI娛樂項目

05/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

05/12/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】大摩升平保目標近三成，中銀削多隻蘋概股目標

05/12/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒７８３４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 信達生物公布合作好消息迎下周一染藍 現價追唔追？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

申洲 | 遭花旗下調下半年銷量增長預測，股價連日急跌可低撈博反彈？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 日本黑金政治再起風浪，首相高市和防相小泉被檢舉收受超額捐款新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上) 新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜港股年尾難破悶局？亞馬遜發布新晶片！前瞻多個美國經濟數據
人氣文章

熱話 Feature

Kobo年度電子書排行榜2025︱《持續買進》暢銷冠軍，《我所看見的未來》及心理勵志書籍熱銷新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

續談G-Plan家具：北歐風格影響下的英式Mid-century Modern
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
測考季的焦慮不是弱點，而是成長的一部分
人氣文章
機艙環境易致病影響情緒？4招提升免疫力安心外遊
人氣文章
食用安全｜用錯1種廚具惹禍　女子體內永久化學物PFAS超標慘患肝癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 14:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 14:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 14:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/12/2025
港股 | 午市前瞻 | 信達生物公布合作好消息迎下周一染藍 現價追唔追？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區