  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

18/08/2025

　　港元拆息全線上升，部分本地銀行上調港元定存年息，大眾銀行上調1個月、3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.55厘、1.65厘、1.55厘、1.7厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

（資料圖片）

 

　　華僑上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.1厘、1.75厘以及1.95厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶透過分行以新資金辦理。招商永隆上調6個月港元定存年息至1.3厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率。

 

　　數字銀行PAObank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.8厘、2.1厘以及2.3厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元；全新客戶推廣定期(需在開戶時輸入推薦碼)：新客戶開立3個月定期，存入5萬-20萬元可享額外0.5%年利率。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

01860

匯量科技

14.960

異動股

01177

中國生物製藥

7.730

異動股

00826

天工國際

2.580

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01860 匯量科技
  • 14.960
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.720
  • 00826 天工國際
  • 2.580
  • 02522 一脈陽光
  • 21.760
  • 06990 科倫博泰生物－Ｂ
  • 472.000
股份推介
  • 01368 特步國際
  • 6.170
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.210
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.610
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.840
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.280
  • 目標︰--
人氣股
  • 02382 舜宇光學科技
  • 76.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.200
  • 00700 騰訊控股
  • 584.000
  • 00005 滙豐控股
  • 98.650
  • 00001 長和
  • 51.400
報章貼士
  • 02386 中石化煉化工程
  • 6.750
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 51.400
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 584.000
  • 目標︰$700.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/08/2025 09:33  【俄烏開戰】澤連斯基穿黑西裝進白宮，傳千億美元軍購換安全保障

19/08/2025 09:37  《異動股》同程旅行升7%，次季經調整溢利按年升18%

19/08/2025 09:27  《異動股》歌禮製藥低開一成，折讓一成配股先舊後新籌4.7億元

19/08/2025 09:23  恒指輕微高開64點報25241，小米造好美的漲2%

19/08/2025 08:40  【開市Ｇｏ】美股窄幅橫行，9月減息存變數，特斯拉擬中國推新車

19/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒８６億元，買國壽沽盈富基金

19/08/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升翰森目標四成，富瑞上調零跑目標逾兩成

18/08/2025 16:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２９，一個月拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏開戰 | 澤連斯基時隔半年見特朗普，同意進行美俄烏三方會談新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股觀望中概個別發展 港股有機會試穿兩萬五新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

私有化 | 鄧浩然：私有化——一場股東之間的博弈新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

屈臣氏中醫義診：連續4星期！提供免費耳穴壓貼治療、體質諮詢、頭皮分析服務
人氣文章

生財有道

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘
人氣文章

玩樂 What’s On

新光戲院黃埔重開：五萬平方呎、四大影院，經典片《時光倒流七十年》《英雄本色》20套一律$80
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

喝太多咖啡奶茶令牙齒變黃？3大居家美白牙齒方法，告別惱人牙漬！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恆常一清可減前列腺癌、失智機率！
人氣文章

Beauty

七夕來了！GIVENCHY、YSL、NARS的絕美限量彩妝登場，顏值與心意也滿分！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
瘦身大法 │ 更年期女性慢跑比快跑更燒脂近3倍，專家教4招提升效果4倍
人氣文章
專家推薦：8款耳朵按摩法，1分鐘助降血壓並紓緩肩頸痛、腰痛與偏頭痛 新文章
人氣文章
一日一蘋果，醫生遠離我！蘋果果膠5大功效：減重、穩定血糖、維持腸道健康、改善情緒及抗癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 10:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 10:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 10:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/08/2025 09:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態19/08/2025
俄烏開戰 | 澤連斯基時隔半年見特朗普，同意進行美俄烏三方會談
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處