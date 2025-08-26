  • 會員
定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6厘

26/08/2025

　　近期港元拆息回升，但有本地銀行逆市降低港元定期存息，建行亞洲3個月、6個月及12個月港元定存年息一律由2.45厘，分別大減至1.85厘、1.75厘及1.75厘，存額由1萬元至100萬元以下，適用於客戶以新資金辦理。

 

（資料圖片）

 

中銀3個月2.4厘，6個月高達2.6厘

 

　　中銀香港新增3個月及6個月港元定存年息高達2.4厘及2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。至於100萬至500萬元以下，3個月及6個月港元定存息分別達2.2厘及2.4厘。

 

大新6個月加至2厘，一年期2.2厘

 

　　大新上調1個月、3個月、6個月以及12個月港元定存年息，分別加至0.25厘、2厘、2.2厘以及1.6厘，起存額為20萬元、適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

　　華僑銀行上調1個月及3個月港元定存年息分別至1.88厘以及2厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

