定期存款 | 建行亞洲推3個月低門檻5.88厘，PAObank 6個月2.6厘

美國減息預期升溫，香港銀行搶在減息前上調港元定存年息，搶佔更多港元資金，建行亞洲推港元定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元開立定存享3個月5.88厘，優惠期至2025年10月31日。全新貴賓理財客戶透過致電分行/客戶經理或親臨分行，以港元100萬至500萬開立3個月定期存款，當中首10%金額享6.88厘特惠定存年利率，其餘90%金額則可享另一定期存款利率。

（資料圖片）

滙豐3個月加至1.9厘，招商永隆6個月1.9厘

滙豐上調3個月港元定存年息0.2厘至1.9厘，起存額為1萬元，適用於尊尚/卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。另外，招商永隆上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.25厘，分別至1.7厘及1.9厘，起存額為50萬元，適用於一點通存款利率。

PAObank推1個月港元定存18厘

數字銀行匯立上調3個月港元定存年息0.15厘至2.45厘，存額由10元至100萬元，適用於「GoSave 2.0」定期存款：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

PAObank上調3個月、6個月及12個月港元定存年息0.2厘、0.1厘及0.1厘，均至2.6厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。另外，為慶祝該行成立5周年，由2025年9月1日至14日期間，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，首5萬港元存款可享18厘年利率，起存額僅需100元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

