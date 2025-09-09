  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘

09/09/2025

　　美國減息預期升溫，港銀搶在減息前上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。發鈔行更連環加定存息，當中，滙豐上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘，分別至2.1厘及2.2厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。

 

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘

（資料圖片）

 

滙豐6個月加至2.2厘，中銀4個月2.6厘

 

　　中銀香港上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.3厘，分別至2.2厘及2.3厘，起存額為1萬元，適用於「私人財富」／「中銀理財」以新資金辦理。另設4個月港元定存年息高達2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

東亞及招商永隆6個月2.35厘

 

　　東亞上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.15厘，分別至2.1厘及2.35厘，另設4個月港元定存年息高達2.25厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

 

　　招商永隆推「即日快閃」定期優惠，6個月港元定存年息高達2.35厘，存額由10萬元至1500萬元，只適用於今日10:00-19:00以新／現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

 

　　數字銀行方面，螞蟻銀行6個月港元定存年息2.3厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

225.600

異動股

02282

美高梅中國

16.000

異動股

02057

中通快遞－Ｗ

153.500

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09999 網易－Ｓ
  • 226.800
  • 02282 美高梅中國
  • 16.090
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 152.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.600
  • 03403 華夏恒ＥＳＧ
  • 56.480
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.600
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.010
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 107.600
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.900
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.860
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.900
  • 00700 騰訊控股
  • 635.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.600
  • 00388 香港交易所
  • 447.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.000
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 40.780
  • 目標︰$46.00
  • 00425 敏實集團
  • 30.740
  • 目標︰$36.00
  • 00806 惠理集團
  • 2.770
  • 目標︰$3.10
熱炒概念股
即時重點新聞

10/09/2025 09:24  恒指高開104點報26042，阿里升2%，資金追捧港股主題ETF

10/09/2025 10:25  高德地圖發布「高德掃街榜」，發放超10億元補貼鼓勵用戶到店消費

10/09/2025 10:14  《異動股》蘋果概念股普升1%，蘋果秋季發布會推最薄新機

10/09/2025 09:35  【聚焦數據】內地8月CPI同比轉跌0.4%遜預期，PPI降幅收窄至2.9%

10/09/2025 08:15  【外圍經濟】蘋果秋季發布會推史上最薄iPhone Air，市場初步反應一般，股價跌1.5%

10/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０２億元，買阿里沽小米

10/09/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】大行對比亞迪轉趨審慎，滙證升阿里健康目標逾三成

09/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 以色列史無前例空襲卡塔爾，中東戰火加劇油價漲勢新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 阿里將宣布重大業務調整，與高德業務相關新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股三指齊創收市新高 A股若走穩恒指有力再試26000新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？
人氣文章

市場最熱點

入手加密貨幣 新手可以點揀？本港《穩定幣條例》會太嚴格嗎？發展穩定幣 香港有咩優勢？
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

不需要打仗的國家英雄
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

新一季Levi’s Blue Tab報到：延續日本丹寧傳統工藝的歐式單品
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從文華東方8萬晚餐到Jay Fung投資騙局：仇女心態是怎樣形成的？
人氣文章

Watch & Jewelry

Taylor Swift 訂婚了！近看巨型鑽戒細節：Old Mine Cut 復古風正式回歸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養生之道 │ 醫生分享細胞逆齡秘訣！每日飲齋啡 + 養生餐單助抗老防失智新文章
人氣文章
健康飲食 │ 研究揭示：在特定時間喝咖啡減心血管風險至29%，適量飲用的七大好處
人氣文章
照顧者支援新世代：共鳴與理解，科技無法取代的溫度
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 10:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 10:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 10:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/09/2025 10:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態10/09/2025
中東戰火 | 以色列史無前例空襲卡塔爾，中東戰火加劇油價漲勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處