貨幣攻略
定期存款 | 一周定存合集，大行連環出招推4個月2.6厘，一年期定存長息最高2.75厘

14/09/2025

　　美國減息預期升溫，港銀搶在減息前上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。大行本周連環加息，當中，中銀香港3個月、4個月及6個月港元定存年息分別加至2.4厘、2.6厘及2.6厘，起存額為500萬元以下，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

（資料圖片）

 

中銀香港4個月2.6厘，渣打12個月高達2.75厘

 

　　渣打香港6個月及12個月港元定存年息高達2.75厘，適用於「優先私人理財」客戶於分行辦理。另外，滙豐上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘，分別至2.1厘及2.2厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。

 

華僑銀行3個月2.3厘，集友銀行加至2.45厘

 

　　華僑銀行上調3個月及12個月港元定存年息0.12厘及0.1厘，分別至2.3厘及2厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。集友銀行上調3個月及6個月0.15厘及0.2厘，分別至2.45厘及2.3厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

 

建行亞洲推3個月最高6.88厘

 

　　建行亞洲兩款全新客戶優惠，分別有6.88厘及5.88厘，是目前全城最高的3個月存息。建行亞洲推港元定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元開立定存享3個月5.88厘，優惠期至2025年10月31日。全新貴賓理財客戶透過致電分行／客戶經理或親臨分行，以港元100萬至500萬開立3個月定期存款，當中首10%金額享6.88厘特惠定存年利率，其餘90%金額則可享另一定期存款利率。

 

PAObank3個月加至2.6厘

 

　　數字銀行PAObank上調3個月港元定存年息0.1厘至2.6厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。另外，由今年9月1日至9月14日期間，該行全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，首5萬港元存款可享18厘年利率，起存額僅需100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

返回生財有道

