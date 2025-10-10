  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

銀色債券 | 銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

10/10/2025

　　政府早前公布，新一批銀色債券共收到37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.273億元。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲17手。認購16手或以下的申請全中；有約28.1萬名認購16手以上的申請者，當中近11.4萬名可獲多一手，即合共17手。本次銀色債券不論認購人數、總認購金額均創歷批銀債新高，本地銀行紛紛推出銀債退款優惠，一文看清邊間銀行最高息！

 

銀色債券 | 銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

 

星展銀行超短存期10厘定存

 

　　星展香港推出銀債退款定存優惠，客戶首次透過分行將銀債2025向隅款項投放於特定投資產品後，與該筆銀債向隅款項的同額資金可享一星期港元定存年利率10厘。

 

信銀國際3厘定存、3.38厘活期

 

　　中信銀行（國際）表示，客戶由即日起至10月31日利用銀債退款經「inMotion 動感銀行」登記大富翁存款並存入合資格存款，可享高達3.38厘額外年利率。客戶亦可開立定期存款以享港元定期存款優惠年利率。新資金金額達50萬元或以上，存期3個月及6個月港元定存優惠年利率可分別達3厘及2.75厘。

 

華僑188天期最高特惠年息3厘

 

　　華僑銀行推出「銀債退款定期優惠」，適用於指定客戶（於1966年或之前出生的客戶）認購銀債後退款或存入新資金透過分行做（1）188日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.6厘，200萬-300萬可享3厘，（2）288日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.38厘，200萬-300萬可享2.88厘。

 

中銀香港3個月定存2.8厘

 

　　中銀香港推出銀債退款優惠，起存額為1萬元，3個月港元定存年息達2.8厘。

 

上商：慧通理財客戶3個月3厘特惠定存息

 

　　上海商業銀行推出銀債退款定存優惠，將提供銀色債券2025退款優惠，涵蓋定期存款，以及基金、貨幣掛勾存款等投資產品優惠；當中現有或新慧通理財客戶，可享3個月3厘特惠港元定期存款利率。非慧通理財客戶可享3個月2.8厘特惠港元定期存款利率。

 

工銀亞洲推三大銀債退款優惠

 

　　中國工商銀行（亞洲）推出三大銀債退款優惠，包括定期存款、基金認購費及人民幣兌換優惠，助客戶靈活運用退款資金。由2025年10月10日至24日，憑銀債退款到該行分行開立98天或188天定期存款，存款金額達10萬元或以上，可享特惠年利率分別為2.5厘及2.3厘。

 

大新推銀債退款優惠，3個月2.4厘

 

　　大新銀行推出「銀債退款定期優惠」，3個月港元定存年息達2.4厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶憑認購之銀債證明或新資金透過分行，可享一次特優存款年利率。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.400

異動股

02328

中國財險

18.360

異動股

00914

海螺水泥

24.980

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,479.60
    -878.82 (-1.896%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,552.51
    -182.60 (-2.711%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,204.43
    -820.20 (-3.562%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.791
變動率︰-3.800%
較港股︰-2.61%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.415
變動率︰-3.903%
較港股︰-4.72%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌622.313
變動率︰-6.326%
較港股︰-4.48%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌419.026
變動率︰-6.779%
較港股︰-5.75%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌121.690
變動率︰-8.089%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌159.010
變動率︰-8.447%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌26.600
變動率︰-9.370%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.310
變動率︰-13.300%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌214.900
變動率︰-7.725%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌357.010
變動率︰-7.749%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌69.840
變動率︰-7.802%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌151.020
變動率︰-7.842%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/10/2025 01:57 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/10/2025 01:57 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.400
  • 02328 中國財險
  • 18.360
  • 00914 海螺水泥
  • 24.980
  • 00819 天能動力
  • 8.800
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 119.500
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.590
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.910
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 25.000
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.340
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 237.400
  • 目標︰$248.00或以上
人氣股
  • 00011 恒生銀行
  • 150.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.400
  • 00005 滙豐控股
  • 103.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.650
  • 00981 中芯國際
  • 77.550
報章貼士
  • 01361 ３６１度
  • 5.910
  • 目標︰$7.30
  • 02533 黑芝麻智能
  • 21.080
  • 目標︰$23.70
  • 00763 中興通訊
  • 42.060
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/10/2025 17:05  《盤後部署》恒指五連跌失守廿天線，防守股受捧避險吼神華財息兼收

10/10/2025 17:37  金管局阮國恒：跨境徵信互通計劃助香港銀行審批逾2.6億元貸款

10/10/2025 15:54  【銀色債券】銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

10/10/2025 17:19  向華強否認遭銀行Call Loan，強調沒有出現財政不穩情況

10/10/2025 16:20  【恒生私有化】證券及期貨專業總會：私有化屬於戰略性投資，並非撤資行為

10/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒９９億元，買小米沽中芯

10/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控目標惟降至持有，摩通微削阿里目標

10/10/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７８１６，一年拆息與上日維持３﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

憂關稅戰恒指夜期瀉1314點跌穿25000 ADR普遍挫阿里插6%折合154.7港元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中概動向 | 熱門中概股普遍下跌，阿里巴巴插8%新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 特朗普突對華加徵100%關稅﻿， 威脅取消APEC習特會新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

玩樂 What’s On

撥個輪—香港電話珍藏展｜懷舊電話、黃頁過百珍品、50年代電話亭打卡、互動體驗
人氣文章

政政經經．石鏡泉

A股頂背馳，升完？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

彼得潘症候群——跟大孩子談戀愛很快樂，但他會是組織家庭的適當人選嗎？
人氣文章

Art & Living

花鳥山水的詩意世界：《趙少昂誕辰一百二十周年紀念展》，看嶺南畫派大師的筆墨千秋
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2025 秋冬最值得入手波鞋 TOP 8 ！JACQUEMUS x Nike 到 Valentino x Vans，轉季買鞋不需理由！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險
人氣文章
中秋食品熱量驚人｜1個月餅＝5碗飯？4大伏位，淺嘗為妙
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/10/2025
憂關稅戰恒指夜期瀉1314點跌穿25000 ADR普遍挫阿里插6%折合154.7港元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處