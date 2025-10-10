銀色債券 | 銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

政府早前公布，新一批銀色債券共收到37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.273億元。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲17手。認購16手或以下的申請全中；有約28.1萬名認購16手以上的申請者，當中近11.4萬名可獲多一手，即合共17手。本次銀色債券不論認購人數、總認購金額均創歷批銀債新高，本地銀行紛紛推出銀債退款優惠，一文看清邊間銀行最高息！

星展銀行超短存期10厘定存

星展香港推出銀債退款定存優惠，客戶首次透過分行將銀債2025向隅款項投放於特定投資產品後，與該筆銀債向隅款項的同額資金可享一星期港元定存年利率10厘。

信銀國際3厘定存、3.38厘活期

中信銀行（國際）表示，客戶由即日起至10月31日利用銀債退款經「inMotion 動感銀行」登記大富翁存款並存入合資格存款，可享高達3.38厘額外年利率。客戶亦可開立定期存款以享港元定期存款優惠年利率。新資金金額達50萬元或以上，存期3個月及6個月港元定存優惠年利率可分別達3厘及2.75厘。

華僑188天期最高特惠年息3厘

華僑銀行推出「銀債退款定期優惠」，適用於指定客戶（於1966年或之前出生的客戶）認購銀債後退款或存入新資金透過分行做（1）188日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.6厘，200萬-300萬可享3厘，（2）288日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.38厘，200萬-300萬可享2.88厘。

中銀香港3個月定存2.8厘

中銀香港推出銀債退款優惠，起存額為1萬元，3個月港元定存年息達2.8厘。

上商：慧通理財客戶3個月3厘特惠定存息

上海商業銀行推出銀債退款定存優惠，將提供銀色債券2025退款優惠，涵蓋定期存款，以及基金、貨幣掛勾存款等投資產品優惠；當中現有或新慧通理財客戶，可享3個月3厘特惠港元定期存款利率。非慧通理財客戶可享3個月2.8厘特惠港元定期存款利率。

工銀亞洲推三大銀債退款優惠

中國工商銀行（亞洲）推出三大銀債退款優惠，包括定期存款、基金認購費及人民幣兌換優惠，助客戶靈活運用退款資金。由2025年10月10日至24日，憑銀債退款到該行分行開立98天或188天定期存款，存款金額達10萬元或以上，可享特惠年利率分別為2.5厘及2.3厘。

大新推銀債退款優惠，3個月2.4厘

大新銀行推出「銀債退款定期優惠」，3個月港元定存年息達2.4厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶憑認購之銀債證明或新資金透過分行，可享一次特優存款年利率。

