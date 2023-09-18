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【綠色債券】綠債今開始認購專家醒你貼士，料首日可升至101元

18/09/2023

　　新一批綠色零售債券今起接受認購，是次債券的發行年期為三年，發行額為150億元，可視乎市場情況，提高至最多200億元，每手入場費維持一萬元，保底息率則升至4.75厘，創綠債息率新高，更較不少本地銀行的港元定存更為吸引，認購期由周一（18日）上午9時至28日（星期四）下午2時。

 

　　證券界人士預期今次綠債反應將較去年熱烈，建議每人認購4-5手，認為今次綠債利率定價較港元定存吸引，但不建議綠債「沽舊換新」以追求更高的息率，因相關舉動或會引致虧損，料綠債首日價格或升至約101元水平。

 

張智威料首日或升至約101元 不建議「沽舊換新」

 

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今年綠債保底息升至4.75厘，高於去年的2.5厘，料反應將較去年熱烈，去年認購人數達48.8萬，預期今年認購人數有機會突破50萬，建議每人認購4-5手，但預期能夠抽中5手的人數會較去年少。

 

　　對於坊間有人提議能夠沽出現時所持有早前政府推出的綠債及通脹掛勾債券（iBond），以認購新一批綠債，以賺取更高的利息。張智威表示，絕對不建議上述做法，他以去年政府發行於2025年到期的綠色零售債券(04252)為例，以上周四（14日）收市價96.65元計算，若以此價位沽售，減去100元發行價，便以損失了當中的差價。另外，沽售相關債券或牽涉其他費用，認為有關做法「得不償失」。

 

　　最近本港銀行的港元定存利率也在較高的水平，他指是次綠債保底息為4.75厘，高於大部分的本港銀行港元定存利率，其保底息率較定存吸引，又指是次綠債的年期為三年，現時市場預期美國或在明年進行減息，但若購入是次綠債便能在這三年間享受相關利率，「即使明年美國真的減息也不怕」。

 

　　他指出，坊間有證券行提供「零成本」認購綠債，但提醒投資者需因應自身的情況來作相關決定，需要考慮到在以「零成本」認購綠債後是否需要就相關資金向證券行支付有關的利息等因素，投資者或需要在綠債上市首日沽出套現，又強調「唔建議用綠債嚟炒」，他預料今批綠債首日價格或會升至約101元水平，即使能抽中5手，也只是賺約500元，「用嚟炒唔係賺到好多錢」。

 

耀才料綠債市場反應踴躍 倡每人認購10至15手

 

　　耀才證券(01428)行政總裁兼執行董事許繹彬表示，未來息口的走勢傾向下行，因此是次綠債每年均有保底4.75厘的回報，相信對「好息」的投資者是非常吸引，而港股現貨市場仍呈乍暖還寒格局，因此預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍，建議每人認購10至15手。

 

中銀料逾50萬人認購綠債 倡抽10手

 

　　中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，是次綠債保底息訂於4.75厘，息率相當吸引，預期反應會好熱烈，料超額認購機會較大，今次有較大機會逾50萬人認購，較上次綠債為多。周國昌又指，過往幾年香港綠色金融產品愈來愈多，相關的銷售信心亦有所提升，建議資金較充裕的市民可認購10手。

 

恒生：綠債可提供中等年期穩定回報

 

　　恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，是次綠色零售債券的保證息率達4.75厘，優於現時市場上的不少同類產品，加上其風險和入場門檻低的特性，可為零售投資者在投資市況較為波動的情況下，提供中等年期的穩定回報。預期市場對新一批綠色零售債券的認購反應將會相當熱烈。

 

工銀亞洲：綠債可視作中長期防守性投資

 

　　中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，政府即將發行的新一批綠色零售債券，保證息率由去年的2.5厘大幅上調至4.75厘，回報相當吸引。自政府去年首度發行綠色零售債券以來，市場對綠色金融產品的認知及接受程度已大大提升。

 

　　尹可豐指出，現時市場普遍預期美國加息周期已接近尾聲，聯儲局明年可能開始減息，今批綠債作為中長期防守性投資，每半年派息一次，回報吸引，有助投資者鎖定未來3年利息。參考去年綠色零售債券的認購結果，認購4手或以下可獲全數配發，建議投資者可按個人財務狀況及投資策略決定認購手數。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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