中國資產價值的重塑：投資者的黃金機會

在瞬息萬變的投資環境中，掌握時機是成功的關鍵！由經濟通主辦的《2024年的投資萬事通：中美資產投資焦點》講座，剛剛圓滿落幕！這場活動不僅匯聚了行業專家，還為參加者揭示了未來一年的投資機遇，讓我們一探究竟，如何在減息周期中智慧配置資產，迎接2024年的挑戰與機遇！



講座中，我們有幸邀請到華泰國際的輪證股票衍生品經理溫蕎菲（Chelsea）和諾巴金業集團的業務拓展總監區浩冠（Marco）作為嘉賓，主持人則是我們耳熟能詳的80後財務自由全職炒家、財經主持及專欄作家紅磡索螺絲。這樣的陣容，無疑為我們帶來了豐富的見解與專業的分析！



講座圍繞著三大熱點進行：中國資產的價值修復、當前的減息周期，以及即將來臨的美國總統大選。面對中國資產價值的回升，我們應該如何精明選擇優質行業的股票？在減息的背景下，金價是否會再創新高？而美國新任總統政策又將如何影響各種資產的配置？這些問題都引發了與會者的深入探討和熱烈反響！

紅磡索螺絲：長錢料明年次季回流港股



港股在9月底終於打破了悶局，恒指在9月27日突破2萬點大關，隨後更是節節上升，短短六個交易日內便漲至23000點，這樣的表現讓投資者倍感振奮！這一波上漲主要受到內地推出的一系列「放水」措施的刺激，市場對中央救市的憧憬再次燃起。然而，當日發改委記者會並未公布具體刺激措施，中港股市出現「失望性拋售」，恒指單日下跌2000點。



紅磡索螺絲在講座中強調，近期推出的政策措施較具實灸質性，從政策面、經濟面及資金流分析，恒指重返2萬點以下的機會不大。他認為，過去三年的風險因素已經顯現，港股的平均市盈率僅為8至10倍，估值不算高。展望2025年，他預計長線資金將明年第二季流入港股，恒指有望升至3萬點水平！

溫蕎菲：資金追逐理想吉利，中芯受惠國策

對於美國總統大選結果，紅磡索螺絲預期特朗普將會勝出，針對美國可能對中國電動車及晶片制裁的政策，華泰國際輪證股票衍生品經理溫蕎菲認為可以留意相關板塊表現，汽車股當中，Chelsea指資金追逐理想汽車(02015)及吉利汽車(00175)，理由相信是工信部宣布擴大汽車消費政策，加強以舊換新補貼力度，推動前三季新能源車產銷增逾三成，10月銷量創下新高，紅磡索螺絲認為吉利宜部署輪證而非正股。

港股交投再度活躍，正股波幅急漲引發期權市場引伸波幅急升，令反映期權市場引伸波幅變化的輪證價格亦上升，面對這種情況，溫蕎菲建議可以考慮部署輕微價外或貼價的輪證，紅磡索螺絲則建議應避開街貨多的產品。另外，Chelsea亦指出，近期資金對中芯(00981)的消息敏感度高，隨著股價平穩及引伸波幅回落，可考慮選擇窩輪產品，槓桿高達4倍，與牛熊證接近，而無須擔心收回風險。紅磡索螺絲指中芯(00981)是芯片股之中的龍頭，最能受惠於國策，值得長線部署。

區浩冠：宏觀形勢有利金價創新高



在國際市場方面，隨著美國進入減息周期，金價持續創新高。諾巴金業集團的業務拓展總監區浩冠引述JP摩根的觀點，強調黃金才是真正的貨幣，其他資產僅是信用額。他指出，黃金在全球的認可度高，抗通脹能力強，加上去美元化的趨勢，將進一步推高黃金需求。



投資者可以透過實體黃金、紙黃金或黃金ETF進行投資。實體黃金不僅是100%擁有的資產，還可以作為財富的傳承工具，而後兩者則存在交易及違約風險，更適合短期投資。Marco預測，如果特朗普再次當選，金價將進一步上升，這對於金價的未來走勢無疑是利好的消息！



總結來說，2024年的投資機遇充滿挑戰與潛力，投資者需要在減息周期中靈活調整自己的投資策略，抓住中國資產價值修復的契機，並密切關注美國總統大選帶來的影響。讓我們攜手把握這些機會，為未來的財富增值鋪平道路！

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