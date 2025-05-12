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2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇

12/05/2025

 

2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇

 

由《經濟通》主辦的《2025投資萬事通：全球貿易戰陰霾下，投資部署新契機》講座圓滿結束，該次講座邀請了有「股壇大隻佬」之稱的郭思治（郭SIR）擔任嘉賓主持，講者則請來南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳（Barbara）小姐、華泰輪證股票衍生品經理溫蕎菲（Chelsea）小姐，以及老虎證券（香港）資管CIO / 老虎集團投研總監陳慶煒（David）先生，為來賓剖析聯儲局啟動減息期後，港美股票如何取捨；而在供應鏈受到「關稅戰2.0」衝擊下，ETF如何捕捉中美產業鏈重組的紅利，還有在匯率波動與政策轉向下，輪證的短期套利策略為何。

 

 

美元面對長期貶值風險

 

雖然郭SIR在今次講座擔任主持角色，但他亦道出了他對美國開打關稅戰的看法。他指出，美國在過去數十年得以維持低通脹及高增長，主要有賴於中國提供廉價產品，美國即使打算改由越南供應，但該國在勞動人口及電力供應上不及中國，且大部分原材料均來自中國，改變生產基地難以滿足美國的需求，故認為中美貿易問題最終還須通過溝通去解決。

 

2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇

 

特朗普啟動對等關稅導致美股、美匯及美債呈現「三殺」局面，美匯指數更一度跌穿100大關。被問到對美元匯價的影響，老虎證券的David認為，前任總統拜登利用財政開支去補貼製造業，但現時美國債務超過36萬億美元，難以持續。現任總統特朗普則大幅增加關稅，希望扭轉美國長期的龐大貿赤，以及重振美國製造業，但這樣將令美元需求減少，對美元匯率產生負面影響。

 

2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇

 

被問到兩大中國芯片股—中芯（00981）及華虹半導體（01347）是否仍然值博，David認為兩大芯片製造商必定受國策支持，從投資角度而言，要考慮現價是否已反映未來5或10年的盈利，估值是否過低，從而回歸均值；即使估值高者，未來估值亦有機會逐步爆發，而芯片股之前出現產能過剩，現時需求回升，未來盈利有望增加。

 

牛熊證風險控制勝期貨

 

至於市場最關心的中美貿易磨擦，雙方短期內達成協議的可能性不大。華泰的Chelsea表示，從資金流觀察，港股淡倉數量仍然較多。她舉例，假如在4月3日，投資者看淡港股，當然可以沽出一張恒指期貨合約，但成本高達十多萬元，相反，利用牛熊證去部署的話，買入一張恒指熊證，成本最低只需數百元，做對方向的話，回報可達數十倍。若然做錯方向，持有牛熊證風險亦有數計—買幾多輸幾多，但持有期指合約則無風險上限。

 

2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇

 

面對特朗普的多變及關稅問題，Chelsea認為應關注金價走勢。她拋磚引玉，先問郭SIR對金價的看法。郭SIR認為金價升浪未完，環球貨幣供應量增加，央行亦增持貴金屬，加上美股、美匯及美債出現「三殺」，資金流入金市避險，造成金價後期的上升有點不理性，但預期每盎司3250美元有支持，郭SIR仍然看好金價後市表現。Chelsea表示，持有黃金的投資者可以黃金Put輪對沖，但如長期仍然看好金價走勢，可考慮黃金Call輪，且大多數在2026年才到期，時間損耗較少，即使投資者看淡金價，利用窩輪去部署亦較輕鬆。

 

指數ETF可對沖個股風險

 

至於ETF方面，南方東英的Barbara指出，從4月份的數據看，最多資金流入的是南方東英恒生科技指數ETF（03033），它是全亞洲覆蓋最多AI應用的ETF。策略上，投資者可選擇一、兩隻熟識或對其管理層有信心的個股，再加上一隻指數ETF，如此，即使個股表現差，但指數抽升，持有相關ETF亦可抵銷部分損失。面對單邊市，短炒選擇「7」字頭的ETF，有機會獲取更大的回報。另外，比特幣過去10年之中，有7年位居榜首，Barbara特別推介該公司的比特幣期貨ETF，因為它的底層資產是CME的比特幣期貨，價格較現貨更清晰。

 

2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇

 

是次講座提供了針對當前全球貿易形勢及投資機會的深入分析，講者的見解為投資者在不確定的市場環境提供了有價值的訊息。面對多變的經濟形勢，投資者應靈活調整策略，捕捉潛在的市場機遇。

 

2025投資萬事通：全球貿易戰下的投資機遇

 

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