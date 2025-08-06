  • 會員
神州經脈 | 團體客遊韓免簽，淘寶大會員體系上線，滬指逾三年高

06/08/2025

　　滬綜指連續三個交易日收漲，今日（6日）收升0.45%，報3633.99點，再創三年零七個月新高，前次收盤高位為2021年12月31日的3639.78點。深成指收升0.64%，創業板指揚0.66%。成交放量，滬深兩市全日成交額逾1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加1378億元或近9%。

 

神州經脈 | 團體客遊韓免簽，淘寶大會員體系上線，滬指逾三年高

韓國政府宣布，自9月29日起至明年6月，對中國團隊遊客實行臨時免簽政策。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1900，較上個交易日4時30分收盤價跌24點子，兩連跌，全日在7.1840至7.1910之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1409，較上個交易日跌43點子，止兩連升，較市場預測偏強擴至近400點。

 

今日新聞精選

 

1. 2025世界機器人大會（WRC）將於8月8日-12日在北京經濟技術開發區北人亦創國際會展中心舉辦。據內媒《科創板日報》報道，英偉達將深度參與2025世界機器人大會，發表主題演講並與銀河通用、宇樹科技、中堅科技等機器人生態合作夥伴，展示在物理AI與通用機器人領域的布局。

 

2. 淘寶今日上線全新的大會員體系，打通餓了麼、飛豬等阿里系資源，全面覆蓋吃喝玩樂、衣食住行等生活場景，是阿里從電商走向大消費平台的關鍵一步。淘寶大會員體系覆蓋所有用戶。淘寶根據過去12個月的淘氣值，已自動為每位用戶確定了初始的大會員等級，共分為6級：青銅、白銀、黃金、鉑金、鑽石和黑鑽。未來用戶在淘寶、餓了麼和飛豬的所有消費都可以得到對應的淘氣值。

 

3. 據《韓聯社》報道，國務總理金民錫今日在中央政府首爾辦公樓主持召開「提振旅遊業政策工作組」會議，決定自9月29日起至明年6月，針對中國團隊遊客實行臨時免簽政策。中國駐韓國大使戴兵今日在社交媒體回應稱，這對訪韓的中國遊客來說是個好消息，而中方已於去年11月對韓國單方面免簽，數據顯示此後中韓人員往來快速增長。

 

4. 英偉達早前宣布H20芯片獲美國批准重啟輸華，隨即遭中方約談要求就漏洞後門安全風險問題進行說明，英偉達8月1日曾回應指旗下芯片不存在後門。今天凌晨，英偉達通過官微再度發布長文澄清：「英偉達芯片不存在後門、終止開關和監控軟件」。

 

5. 廣東快遞業「反內捲」。據《南方都市報》報道，8月4日起，廣東省快遞底價整體上調0.4元／票，均價漲至1.4元以上。按照有關部門要求，各家均不得低於1.4元成本價攬收，否則將遭受重罰。目前各大快遞已開始落實相關政策，各家提升幅度在0.4元至0.5元區間，每增加0.1kg價格提高0.1元

 

6. 據《科創板日報》引述知情人士報道，華為鴻蒙智行首款MPV（多功能休旅車）將落地於其與奇瑞汽車攜手打造的智界品牌，新車計劃於2026年第一季度正式發布。《21汽車．一見Auto》亦引述消息指出，智界正在開發MPV，提供純電和增程兩種動力形式，電池由寧德時代供應，預計明年上半年上市；原本是奇瑞首款豪華MPV產品的「星紀元E08」已停止開發，小部分星紀元E08項目組的員工已轉崗至智界，壯大智界研發MPV的力量。

 

7. 據網絡平台數據，截至8月6日，2025年8月電影總票房（含預售）突破15億元。《南京照相館》領跑8月票房榜。據了解，超60部中外影片宣布定檔暑期檔。國產影片方面，今年暑期檔的喜劇、懸疑、動畫題材類型的電影較多。

 

8. 乘聯分會公布數據顯示，初步統計，7月1-31日，全國乘用車新能源市場零售100.3萬輛，同比去年7月增長14%，較上月下降10%，新能源市場零售滲透率54.7%。今年以來累計零售647.2萬輛，同比增長30%。7月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發117.9萬輛，同比去年7月增長25%，較上月下降4%，新能源廠商批發滲透率53.8%。今年以來累計批發762.7萬輛，同比增長35%。

 

撰文：經濟通中國組

 

