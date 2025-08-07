星巴克中國擬出售70%股份，每位買家持股不能超30%

星巴克正擬出售星巴克中國70%的股份，並將由一組買家瓜分，每個買家的持股比例均不超過30%，這意味著星巴克依舊是星巴克中國的大股東。京東、騰訊、高瓴等12家公司或機構入圍潛在投資者，入圍公司可查閱星巴克中國業務的財務報表，以便評估並準備報價。

7月29日的財報電話會議上，星巴克執行長尼柯爾(Brian Niccol)首次證實，公司正在尋找擁有共同願景和價值觀的戰略合作夥伴，正在對超過20個有強烈意願的機構進行評估，並希望保留中國業務相當比例的股權。

星巴克中國正面臨增長乏力、市場份額流失等問題。公開資料顯示，中國本土品牌瑞幸咖啡2025財年第二季度實現總淨收入123.59億元人民幣，較去年同期大幅增長47.1%，自營門店同店銷售增長率達13.4%；而星巴克中國2025財年第三季度的淨收入為7.9億美元（約合人民幣56.8億元），同比增幅僅8%，同店銷售增長率更是僅有2%。據《金融時報》報道，星巴克在中國市場的份額已經從2017年42%的峰值，下跌至2024年的14%。

撰文：經濟通中國組

