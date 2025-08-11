  • 會員
神州經脈 | 中美貿易休戰明屆滿，寧德一鋰礦停產，房企推保價盤

11/08/2025

　　國家統計局周六（9日）公布，7月CPI同環比表現均優於預期，PPI環比降0.2%，創五個月最小跌幅。滬深股市今日（11日）震盪回升，滬綜指收升0.34%，報3647.55點，創近三年零八個月新高，前次收盤高位為2021年12月16日的3675.02點；深成指揚1.46%，創業板漲幅1.96%。滬深兩市全天成交額1.83萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1167億元或7%。

 

神州經脈 | 中美將通話談經貿，滬指連漲三周，證監懲治操縱市場

中美貿易休戰協議將於明日屆滿。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1818，較上個交易日4時30分收盤價升8點子。全日在7.1795至7.1847之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1405，較上個交易日跌23點子，兩連跌，較市場預測偏強近450點。

 

今日新聞精選

 

1. 中美貿易休戰協議將於明日（12日）屆滿，美國總統特朗普今日在社交媒體發文稱，希望中國對美國大豆的採購量大幅增加3倍，「中國擔心大豆短缺……這也是實質性減少中國對美貿易順差的一種方式」。該貼文還感謝中國國家主席習近平，但未說明原因。不過，《彭博》指中國近期首次試水從阿根廷進口豆粕，替代進口大豆然後在國內榨成動物飼料的做法。分析認為，中國此舉是在告訴美國，即使巴西無法完全滿足其大豆需求，也避免購買美國大豆。

 

2. 據《彭博》引述消息人士報道，英偉達與超微半導體（AMD）已同意，將其中國芯片銷售收入的15%支付給美國政府，作為與特朗普政府達成協議、獲取出口許可證的一部分。英偉達專供中國市場的H20芯片已獲得美國政府的出口許可證，不過中國官方繼續批評H20芯片存在後門等安全風險，最新是官媒「玉淵譚天」昨（10日）指美方曾提到只要配合政府開「後門」就可以將相關芯片排除在出口限制之外，因此H20芯片獲准輸華令人「細思極恐」。英偉達對此再次強調沒有「後門」。

 

3. 寧德時代旗下江西省梘下窩鋰礦據報昨日零時起停產，並將停產至少三個月。據悉，暫停營運原因是寧德時代未能延長8月9日到期的關鍵採礦許可證。寧德時代在互動平台上回應稱，公司正按相關規定盡快辦理採礦證延續申請，待獲得批覆後將儘早恢復生產，該事項對公司整體經營影響不大。寧德時代江西鋰礦的產量約佔全球總產量的3%。

 

4. 廣州有國企打響「保價」行動。8月8日晚，珠江實業集團微信公眾號發布消息，宣布珠實地產旗下廣州7個樓盤推出保價行動，承諾周期截至2025年12月31日。珠實地產承諾，各項目在活動期間（2025年8月8日起至10月15日）完成認購的指定房源保價到年底，「買貴補差價」。若購房者發現買貴，可申請按對應價差的同等價值補償（最高20萬元物管費）。

 

5. 新加坡半導體設備製造商ASMPT今日起關閉位於深圳寶安區的先進半導體設備（深圳）有限公司（AEC），該廠房隸屬於公司的半導體解決方案分部，預計關廠將影響旗下約950名員工。公司表示此舉是為優化其全球供應鏈，提升其關鍵產品和解決方案在全球製造運營的成本競爭力、靈活性及運營韌性。公司強調，在全球其他關鍵製造基地的運營將不受關廠影響，產品和服務的品質與供應情況也不會受到任何影響。

 

6. 螞蟻集團今日發文澄清，螞蟻集團關注到網絡上有消息宣稱「螞蟻集團與中國人民銀行、中國稀土集團共建全球首個稀土人民幣穩定幣」，並以此誘導投資者關注相關板塊，螞蟻集團從未與相關機構有此類計劃，請公眾注意甄別，謹防上當受騙。

 

7. 中汽協公布，7月中國汽車產銷分別完成259.1萬輛和259.3萬輛，環比分別下降7.3%和10.7%，同比分別增長13.3%和14.7%。7月新能源汽車產銷分別完成124.3萬輛和126.2萬輛，同比分別增長26.3%和27.4%。出口方面，7月中國汽車出口57.5萬輛，環比下降2.8%，同比增長22.6%。7月新能源汽車出口22.5萬輛，環比增長10%，同比增長1.2倍。

 

8. 國家統計局廣東調查總隊公布，受擴內需政策效應和暑期出遊旺季等因素影響，7月廣東居民消費價格指數（CPI）同比降幅收窄至0.3%、環比由下降0.2%轉為上漲0.5%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。而受季節性因素和需求不足影響，7月廣東工業生產者出廠價格指數(PPI)同比降幅擴大至2%、環比降幅收窄至0.2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

