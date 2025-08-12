關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

據《彭博》援引熟悉內情人士報道，中國當局已敦促國內企業避免使用英偉達(Nvidia)的H20芯片，尤其是服務政府部門的應用場景。

報道指出，政府部門近幾周已向一些公司發出通知，督促避免使用性能並不領先的H20芯片。在表述中，相關部門對在政府或者國家安全相關領域使用該芯片尤其反對，不管涉及的企業是國資還是民企背景；對於H20用於一般商業業務，相關部門也不鼓勵，但措辭相對溫和。

其中一位知情人士稱，中國此舉還波及了AMD芯片，但不清楚有沒有函件具體提到了AMD的MI308芯片。這兩家公司最近獲得華府批准重新對華出口性能略遜的AI芯片，但它們需將相關收入的15%上交給美國政府。如今，英偉達和AMD面臨的挑戰是，它們的中國客戶受到了北京方面勸退的壓力。

官方質詢企業為何選用H20而非國產芯片

知情人士中還稱，在同企業的溝通中，政府部門提出了一系列問題，包括詢問為何選擇購買H20芯片而不是國產替代品，優先採用H20芯片是否必要，以及是否發現過H20芯片存在安全問題。

近日中國官方對H20人工智能芯片的潛在安全性提出質疑，英偉達多次表示其產品沒有允許遠程訪問或控制的「後門」。

撰文：經濟通中國組

