  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

 

　　據《彭博》援引熟悉內情人士報道，中國當局已敦促國內企業避免使用英偉達(Nvidia)的H20芯片，尤其是服務政府部門的應用場景。

 

　　報道指出，政府部門近幾周已向一些公司發出通知，督促避免使用性能並不領先的H20芯片。在表述中，相關部門對在政府或者國家安全相關領域使用該芯片尤其反對，不管涉及的企業是國資還是民企背景；對於H20用於一般商業業務，相關部門也不鼓勵，但措辭相對溫和。

 

　　其中一位知情人士稱，中國此舉還波及了AMD芯片，但不清楚有沒有函件具體提到了AMD的MI308芯片。這兩家公司最近獲得華府批准重新對華出口性能略遜的AI芯片，但它們需將相關收入的15%上交給美國政府。如今，英偉達和AMD面臨的挑戰是，它們的中國客戶受到了北京方面勸退的壓力。

 

官方質詢企業為何選用H20而非國產芯片

 

　　知情人士中還稱，在同企業的溝通中，政府部門提出了一系列問題，包括詢問為何選擇購買H20芯片而不是國產替代品，優先採用H20芯片是否必要，以及是否發現過H20芯片存在安全問題。

 

　　近日中國官方對H20人工智能芯片的潛在安全性提出質疑，英偉達多次表示其產品沒有允許遠程訪問或控制的「後門」。

 

撰文：經濟通中國組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00244

先施

0.335

異動股

00966

中國太平

17.860

異動股

00139

小魚盈通

0.025

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00244 先施
  • 0.335
  • 00966 中國太平
  • 17.860
  • 00139 小魚盈通
  • 0.025
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.108
  • 08417 大地教育
  • 0.017
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.510
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 13.540
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 103.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 77.450
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.600
  • 00005 滙豐控股
  • 100.200
  • 00700 騰訊控股
  • 559.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 38.680
  • 目標︰$44.00
  • 06682 第四範式
  • 54.800
  • 目標︰$63.00
  • 01065 天津創業環保股份
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指二萬五得而復失，炒穩定幣概念復星國際仍有水位

12/08/2025 18:37  長建據報退出對英國國家電網旗下20億英鎊LNG終端競標

12/08/2025 18:42  聯通(00762)料全年固投跌一成，AI業務已規模變現

12/08/2025 17:42  萬洲中期生物公允價值調整前純利升4.5%，派息20港仙

12/08/2025 17:17  九倉：香港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差

12/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

12/08/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通升濠賭股最少兩成，花旗看好丘鈦科技股價翻倍

12/08/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息與上日維持０﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

九倉：香港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

京東佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

失業點算好咩人啱創業？事業線深易一行做到老，線條斷續欠堅持實踐，面窄代表瓣數多？九運香港邊行當旺？
人氣文章

威少看世界．張少威

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？
人氣文章

Foodie What’s On

慶祝Miffy 70歲生日，與半島酒店Pen Bear新推奇幻夏日甜點與精品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

清新舒壓的香氣：來自Buly、Guerlain 、Jo Malone的田園系蔬果香氛推薦！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚後性生活：為何就是硬不起來？在床上，情感溫度才是最要注意的地方
人氣文章

港女講男．妮洛

其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
葡萄籽｜可以吃的美白精華！抗氧化功效是維他命E的50倍？更可抗老減紋、降血壓、護血管、抗癌
人氣文章
名人健康｜63歲台灣樂壇天后再度健康危機，曾多次罹癌，緊急入院停工，小巨蛋演唱會延期公告新文章
人氣文章
焦慮症｜陳奕迅抑鬱症康復後再患焦慮症　醫生建議演出前勿停藥，留意4種易焦慮性格
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 20:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/08/2025
聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處