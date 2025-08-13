京城近觀｜踢足球、打格鬥、組樂隊，北京機器人大會熱度空前

今年是北京舉辦世界機器人大會的第十年，今年的大會熱度之高，觀眾的熱情高漲，可以說是空前。在8月8日開幕的2025世界機器人大會上，200多家國內外機器人企業的1500多件展品集中亮相。據介紹，整個大會首發新品超100款，首發新品數量創歷史新高，是去年的近2倍，從工業製造到家庭服務，從醫療護理到應急救援，新品覆蓋全場景應用，人形機器人的數量之多也是前所未有。

世界機器人大會開幕日下著大雨，需排隊半小時才能進入會場，但絲毫沒有影響觀眾的熱情。（黃燕明攝）

小記最近4年都有到現場採訪，今年切身感覺到，從前幾年的開幕首日展館的冷冷清清，只有媒體、展商和少部分的專業觀眾，到現在開幕首日的熱火朝天，就算當日下著大雨，大門外需要排隊半小時以上安檢和檢票，也絲毫未能影響觀眾的熱情。直至閉館時間還有觀眾流連忘返。大會官網數據顯示，報名參會的觀眾高達130萬人。

優必選展示了最新可自主換電池的機器人。（黃燕明攝）

機器人穿糖葫蘆，組成樂隊激情表演

相比往屆，本屆機器人大會一大亮點是，肉眼可見的人形機器人正快速步入商業化落地和規模化量產新階段。從西門一進展廳就是機器人集市，能看到機器人穿糖葫蘆、可跟隨機器狗逛展覽、向機器人老師學習非遺技藝。製作冰糖葫蘆的是來自千尋智能在今年6月最新發布的Moz1機器人。「它是國內首個高精度全身力控的具身智能機器人。」工作人員說，穿冰糖葫蘆對於機器人來說並非易事，這對精度、安全性和仿生力控都有很高的要求。

來自千尋智能的機器人正在製作冰糖葫蘆。（黃燕明攝）

在售賣窗口，機器人端茶送水；不遠處的展館內，機器人樂隊的正在激情表演，有彈揚琴的，有玩敲擊打架子鼓的，另一邊是彈鋼琴的，悠揚樂聲引人圍觀；在競技場上，機器人射箭、踢球、拳擊等運動項目。機器人4S店也搬進了世界機器人大會現場。「天工2.0價格779000元」、「Booster T1價格199000元」、「天軼2.0價格350000元」，在這裏，機器人明碼標價，向普通市民售賣，但對一般市民來說，價格可能偏貴。

機器人組成樂隊，中西樂合奏。（黃燕明攝）

人形機器人成展出主流，參展商使出渾身解數吸引觀眾

過去在機器人大會上常見的工業機器人、農業機器人和運輸機器人等看不見了，人形機器人是大會展出的主流，參展商們使出渾身解數吸引觀眾駐足，走在現場仿佛置身於表演場地。比賽、跳舞、技能展示⋯⋯有的展位還配上了炫酷的燈光和動感的音樂，把現場氣氛一次次推向高潮。熱門展位前更是摩肩接踵，難以靠近。宇樹科技、優必選、加速進化、京東等展攤甚至可說人滿為患，想擠進去非常困難。

仿生寵物米塔貓，模仿真貓一樣的反應，會做出微表情。（黃燕明攝）

宇樹科技機器人打擂台賽，加速進化踢足球賽

宇樹科技展區的機器人正在打擂台賽，大家都對「誰是鐵甲拳王」很感興趣。裏三層外三層的人牆擠得水泄不通，成全場焦點。這次宇樹科技攜全系機器人亮相，展品包含8月初剛發布的新品A2，還展出了G1格鬥款和R1輕量化人形機器人。

G1格鬥款人形機器人展現了迅猛流暢的動作以及接近人類的運動協調性，被稱作「機器人界的李小龍」。宇樹科技創始人王興興9日在主論壇發表演講時表示，智能機器人當下及未來最關鍵的挑戰是具身智能機器人大模型，其發展狀況類比處於ChatGPT誕生前1至3年。

宇樹科技的展攤是人氣王，機器人現場打起格鬥賽，人群擠得水泄不通。（黃燕明攝）

拿下機器人足球世界杯冠軍的加速進化正在開賽。加速進化攜世界杯冠軍機型T1與K1同台亮相，首次將「2V2 AI足球賽」搬到大會現場，實現全AI自主決策，無需遙控操作。比賽過程中，機器人依托視覺傳感器、多模態算法和端到端全身運動控制大模型，實現實時感知、策略決策和多智能體協作，展現出具身智能級別的綜合能力。

加速進化的機器人跟現場觀眾小朋友踢起球賽。（黃燕明攝）

「曾經在多個汽車工廠『打工』的那台機器人升級了！」在A館創新館的優必選公司展台，十幾台和成人差不多高的機器人忙著搬運、分揀、檢測，場面十分壯觀。優必選機器人正在搬箱子，觀眾正參觀全球首個可自主換電人形機器人Walker S2。「這是我們剛發布的新品，它的各項性能相比Walker S1都有了大幅進步。」工作人員說，以前，機器人更偏向於單機作戰，現在搭載了公司自研的全球首個專用於工業人形機器人本體的智能體技術後，Walker S2既能單機自主作業，也能群體協同作業。

京東今年主打機器人銷售，現場的機器人跟觀眾打起了麻雀。（黃燕明攝）

對比上次中關村論壇機器人總動員，半年之後的機器人世界大會上，肉眼可見機器人從笨手笨腳的樣子進步了不少。展示的方式也更先進，人形機器人正經歷快速產品迭代。從軟硬件再到解決方案、應用場景，企業、科研機構等都在積極探索機器人發展的新道路，說不定如人們期待，在不久的將來，機器人便能走進千家萬戶。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票