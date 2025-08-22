存款搬家｜A股牛氣衝天成交增，機構料超10萬億居民存款進場

A股最近牛氣衝天，滬綜指、深成指和創業板指今年以來已分別累計上漲13.3%、16%和24.2%。在銀行存款利率跌至1%水平甚至1%以下新低的背景下，加上投行券商紛紛看好中國股市，專家認為，股市上漲很有可能進一步吸引個人投資者入市，推動新一輪居民存款搬家。

A股最近牛氣衝天，專家認為可能吸引更多個人投資者入市。（資料圖片）

今年6月，六大國有銀行集體下調存款利率，其中一年期定存利率跌破1%，僅0.95%。股份行、地方中小銀行隨後幾個月陸續跟進降息，其中股份行的一年期定存利率亦降至1%以下，同期限定存利率僅中小銀行仍保持1%水平。利息「無肉食」，7月新增人民幣存款由6月的3.21萬億元（人民幣．下同）大跌至5000億元。

浙商證券首席經濟學家李超表示，從歷史上7輪居民存款搬家可見，居民存款搬家的觸發條件包括存款利率調降、流動性擴張（貨幣政策基調從「穩健」調整為「適度寬鬆」）、資產賺錢效應初現、政策催化（禁止手工補息、新增保費30%用於A股投資等）。

李超又分析，此前兩輪較典型的居民存款搬家（2009年、2014-2015年）顯示，居民往往在股市上漲後一段時間才有存款搬家行為，而居民存款入場後，將進一步放大股市賺錢效應，比如2009年居民存款搬家加速於7月，股市高點於8月見頂，2014年居民存款搬家加速於12月，股市高點於2015年6月見頂。因此，存款搬家往往滯後於行情啟動，是股市上漲後的結果而非原因。

滬綜指22日午後衝上三千八，再刷新十年新高。（資料圖片）

8月14日，滬綜指盤中重上三千七大關，是自2021年來12月首次；18日更企穩三千七，以3728.03點的近十年新高收盤。最近幾日，滬綜指繼續攀升，22日午後，滬綜指一舉衝上三千八，刷新2015年8月以來十年新高，伴隨指數衝高，滬深兩市的成交亦連續第8個交易日突破2萬億，打破A股歷史紀錄。

中金：居民存款潛在入市規模或達7萬億

中金公司表示，今年5月以來伴隨股市上漲，觀察到存款出現向股票市場「搬家」的跡象。8月以來A股單日成交額突破2萬億元，成交量明顯放大，同時A股融資餘額突破2萬億元，都表明股票市場資金更為活躍。

中金並從超額儲蓄、定期存款到期和存款活化視角測算，居民存款潛在入市的資金規模約為5萬億-7萬億元，可能高於2016-2017年、2020-2021年兩輪股市上漲的行情中存款入市的規模，不過實際入市情況取決於宏觀經濟、政策預期、外部環境等多種因素。

高盛：潛在流入市場資金或超10萬億

大行、券商看好中國股市，認為仍有上漲空間。（AP圖片）

高盛則在研報中表示，當前中國家庭「超額存款」達55萬億元，而中國家庭金融資產中22%比例配置於基金或股票，意味著潛在流入市場的資金可能超過10萬億元。這一趨勢預示著中國股市尤其是中小盤股仍具備顯著上漲空間。高盛並指，目前已有跡象表明這種資金轉移正在發生。

摩通：潛在資產輪動或為股市注入額外14萬億

摩根大通認為，中國股市槓桿率和估值仍處於適度水平，預計中國股市上漲動能將會持續，更估計潛在的資產輪動可能會為股市注入額外的14萬億元流動性，約相當於流通市值的16%。

中信證券：存款流出規模或達9萬億，惟未必集中進入權益市場

機構認為，居民存款將大舉進入股市。（資料圖片）

中信證券最新研報預計，從存款到期再配置的視角來看，測算2025年可能有超過90萬億元的存款到期，假設其中5%-10%的資金尋求更高的收益，則流出規模可能在4.5萬億-9萬億元。惟「搬家」的存款不太可能集中進入權益市場，或傾向於以「固收+」類型的資管產品進行過渡承接，也能實現資金的「間接入市」。

興業證券：居民存款與股票總市值之比仍高企

興業證券在最新發布的研報中表示，「居民存款與股票總市值之比」能夠較好地衡量居民存款搬家入市的趨勢。歷史上這一指標通常處於1.1至2.0區間，比值越低意味著存款搬家越接近尾聲。截至7月，這一指標仍在1.7的歷史高位，本輪居民存款搬家仍有較大潛力。

撰文：經濟通記者林小莉

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情