神州經脈 | 上海鬆樓市限購，股市成交次高，衛星互聯網牌照將發

25/08/2025

25/08/2025

　　A股續牛，滬綜指今日（25日）再度收於全日高位3883.56點，再創十年新高，漲幅1.51%實現四連升；深成指收升2.26%，創業板指飆3%。成交放量，滬深兩市全天交易額達3.14萬億元（人民幣．下同），為歷史次高，前次高位為去年10月8日的3.45萬億元，今日成交量較上個交易日大增5944億元或23%。

 

神州經脈 | 上海鬆樓市限購，股市成交次高，衛星互聯網牌照將發

滬綜指今日收報3883.56點再創十年新高；滬深兩市全天交易額3.14萬億元人民幣，創歷史次高。（資料圖片）

 

　　美聯儲局主席鮑威爾暗示9月降息，再加上中國股市持續上漲帶來的樂觀情緒，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日大漲，盤中一度收復7.15關口，收報7.1517，較上個交易日4時30分收盤價升288點子，創去年11月5日以來近十個月新高，全日在7.1480至7.1685之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1161，創去年11月6日以來近十個月新高，較上個交易日升160點子，升幅為今年1月21日以來年內最高。

 

今日新聞精選

 

1. 繼北京放開五環外限購後，上海今日也宣布優化調整房地產政策措施，符合條件居民家庭在外環外購房不限套數，成年單身人士按照居民家庭執行住房限購政策，自8月26日起施行。即是說，明日起滬籍居民家庭和滬籍成年單身人士，在外環外買房不限量；在外環內仍限購兩套。政策同時提高個人住房公積金貸款額度，並支持使用住房公積金支付購房首付；房貸利率亦不再區分首套和二套住房。符合條件的非上海市戶籍居民家庭首套房暫免徵房產稅。

 

2. 人行上海總部發布通知，根據人行相關政策規定以及上海市政府調控要求，對上海市商業性個人住房貸款利率定價機制進行調整，上海市商業性個人住房貸款利率不再區分首套住房和二套住房。據內媒測算，以商貸200萬元、貸30年計算，首套月供8486元，二套差異化地區為8704元，非差異化地區為8925元。按最新政策，二套房的利率可以明顯降低，非差異化地區每月可以減少439元。

 

3. 第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行。論壇將邀請100多個國家的防務部門和軍隊領導、智庫、專家學者等對話交流。本屆論壇主題是「共護國際秩序，共促和平發展」，將邀請100多個國家的防務部門和軍隊領導、國際組織和智庫、院校負責人及知名專家學者對話交流。

 

4. 據《IT時報》報道，相關部門近期將會發放衛星互聯網牌照。報道引述衛星互聯網領域一位資深技術專家表示，牌照的發放，意味著中國衛星互聯網商業運營邁出第一步，但要實現像星鏈那樣提供衛星互聯網服務，仍需2至3年左右的時間。

 

5. 智界及問界秋季新品發布會今日舉行，華為常務董事、終端BG董事長余承東宣布，截至8月25日，鴻蒙智行累計交付超90萬輛，預計今年10月交付突破百萬輛。全新智界R7、S7今日正式上市，起售價分別為24.98萬元和22.98萬元。奇瑞汽車稱，全新智界R7和S7的小訂數量已超過5.3萬輛。另外，奇瑞汽車今日在社交媒體發文透露，已通過實施「四大組合拳」，將供應商平均支付帳期壓縮至47天。

 

6. 餓了麼和淘寶閃購聯合宣布，對城市騎士社保補貼範圍將擴展至全國。具體來說，對全國穩定跑單且有意願繳納養老保險、醫療保險的騎士補貼至少50%保費；對騎士隊長、榮譽騎士全額繳納。今年10月首批城市落實，年底前將覆蓋全國。此外，餓了麼將全量足額繳納「新職傷」費用，並為所有騎士提供防暑險。

 

7. 北京海關日前披露外貿數據。7月份，北京外貿實現進口、出口雙增長，分別增長8.6%和6.2%。單看出口情況，7月北京出口規模保持在500億元以上並繼續增長。前7個月，北京進出口1.82萬億元，佔全國進出口總值的7.1%，其中，出口達3540.8億元，增長1.8%。

 

8. 據廣州海關統計，今年前7個月，廣州市外貿進出口總值達7114.6億元，同比增長14.5%，增速較前6個月收窄1個百分點。其中，出口4665.2億元，同比增長23.2%，增幅收窄2個百分點；進口2449.4億元，同比增長1%，增幅擴大0.3個百分點。民營企業進出口4276.6億元，同比增長25.6%，佔同期廣州市外貿總值六成。

 

撰文：經濟通中國組

 

