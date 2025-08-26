  • 會員
神州經脈 | 滬指止四連升，新國產操作系統發布，廣深免稅店開業

26/08/2025

　　A股連漲後今日（26日）回調，滬綜指走勢反覆，盤中一度升至3888.6點刷新十年高，惟最終收跌0.39%報3868.38點，止步四連升；深成指仍保住微弱升幅0.26%，創業板指跌0.75%。成交大幅縮水，滬深兩市全天成交額2.68萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減4621億元或者14.7%，但仍是連續第10個交易日超2萬億元。《彭博》指中國股市近期凌厲上漲主要是受流動性驅動，而非源於經濟基本面改善。從估值到技術指標以及融資交易等指標，都開始發出預警訊號，暗示近期漲勢或難以持續。

 

神州經脈 | 滬指止四連升，新國產操作系統發布，廣深免稅店開業

A股連漲後今日回調，滬綜指走勢反覆，惟最終收跌0.39%，止步四連升。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1621，較上個交易日4時30分收盤價跌104點子今日人民幣兌一美元中間價報7.1188，較上個交易日跌27點子，和市場預測偏強逾480點，表明監管仍希望通過人民幣中間價偏強，引導即期匯率擺脫貶壓。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。「國家杜馬」是俄羅斯聯邦議會的下議院。習近平指出，中俄雙方要賡續傳統友誼，深化戰略互信，加強各領域交流合作，攜手捍衛兩國安全和發展利益，團結全球南方國家，堅持真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

 

2. 十四屆全國人大常委會第四十八次委員長會議今日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十七次會議9月8日至12日在北京舉行。會議將審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執行情況的報告；審議企業破產法修訂草案的議案等。

 

3. 據內地通信行業資訊平台「C114通信網」今日引述知情人士報道，工信部即將向數家公司發放中國第二批毫米波專網頻率許可牌照，年內預計會有更多企業獲得頻率許可，將會涵蓋港頭、製造業、電網等多個垂直領域。值得注意的是，這批頻譜獲批單位除了大型國有企業之外，也有民營企業，而且是首家將26GHz毫米波5G專網應用到實際生產過程中的企業。

 

4. 全新一代中國操作系統--銀河麒麟操作系統V11今日在北京舉行的2025中國操作系統產業大會上正式發布。該系統是由央企中國電子信息產業集團有限公司旗下麒麟軟件（KylinSoft）基於Linux技術開發的國產操作系統。據介紹，作為首個突破百萬生態的國產操作系統，銀河麒麟的生態成熟度國內領先，與國產主流CPU、GPU及板卡實現全面兼容，構建起完整的國產化生態體系。

 

5. 廣州市內第一家免稅店今日正式開幕，落址於廣州市天河區廣州友誼國金店一樓，由中免集團、廣百股份、嶺南控股、白雲機場　聯手打造。該店創新構建「免稅＋有稅」雙軌模式，實現「市區選購、機場提貨」消費閉環服務。同日，深圳首家市內免稅店亦正式開業，由中免集團、深圳免稅集團、深業集團聯合打造，位於深業上城一層，面積近3000平方米，門店涵蓋美妝護膚、腕錶首飾、高端酒水、國潮精品、科技電子等各類商品。

 

6. 國際數據公司IDC最新預測顯示，2025年中國折疊屏手機市場出貨量預計達947萬台，同比增長3.3%，基本與去年持平。報告稱，隨著元器件技術發展進入瓶頸期，折疊屏手機在「輕薄化」方面的突破空間逐漸收窄，未來硬件領域的創新將更多聚焦於產品形態的持續迭代。創新的三折疊與闊折疊形態，將吸引更多廠商跟進布局，推動形態創新走向縱深。

 

7. 阿里雲大模型服務平台百煉今日發布部分模型上下文緩存降價通知，本次調價後，當請求部分模型命中緩存時，命中的輸入Token將按cached_token計費，單價從調價前input_token單價的40%調整到input_token單價的20%；未被命中的輸入Token按標準input_token計費。阿里雲此前曾多次宣布降價，2024年共有三輪大模型降價。去年12月31日，阿里雲的通義千問視覺理解模型全線降價超80%。

 

8. 抖音今日發布《2025年中反詐報告》顯示，2025年1月至7月，抖音日均攔截涉詐信息超700萬條，同時通過短信、站內信、電話等方式，日均向用戶發送反詐提醒超800萬次。未來抖音將繼續加大反詐投入，為廣大用戶織密防護網，努力打造更安全的網絡環境，維護平台健康生態。

 

撰文：經濟通中國組

 

撰文：經濟通中國組

照顧者 情緒健康

