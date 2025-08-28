神州經脈 | 滬指力保升勢，普京、金正恩等26位領袖出席閱兵

  • 會員
28/08/2025

　　滬綜指今日走勢反覆，早盤低開後成功於午市前翻紅，午後驟失3800點，尾段突然急升，滬綜指全日力保升勢，收升1.14%，報3843.60點；深成指漲2.25%，創業板指漲3.82%。成交回落，滬深全日成交2.97萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1947億元或6.2%，兩市成交量已經連續十二個交易日企逾2萬億以上。

 

滬綜指今日走勢反覆，全日力保升勢，收升1.14%。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1385，較上個交易日4時30分收盤價升237點子，止兩連跌，創2024年11月5日以來近10個月新高，全日在7.1365至7.1550之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1063，較上個交易日升45點子，兩連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測偏強近420點，監管仍有意通過中間價釋放偏強信號。

 

今日新聞精選

 

1. 應中國國家主席習近平邀請，普京、金正恩等26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。此外，中方還特別向曾為中國人民抗日戰爭作出貢獻的國際友人或其遺屬發出了邀請。來自俄羅斯、美國、英國、法國、加拿大等14個國家的50位友人或其遺屬代表將應邀出席。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹，目前已在天安門地區完成了三次綜合演練，總體達到預期效果，閱兵準備基本就緒，已經進入倒計時。

 

2. 商務部今天舉行新聞發布會，介紹近期商務領域重點工作有關情況並答記者問。商務部發言人何咏前介紹，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼率團於24日至27日訪問加拿大，與加方共同主持召開中加經貿聯委會，之後李成鋼一行將赴美國華盛頓會見美方相關官員。中方願與美方一道，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，通過平等對話協商解決問題，共同維護中美經貿關係健康穩定可持續發展。

 

3. 美國人工智能（AI）芯片業龍頭英偉達在季度業績報告中披露，第二季沒有向中國銷售H20芯片，但向中國以外的客戶釋放價值1.8億美元的H20庫存，使集團期內的銷售受益。集團同時預計，可能會向中國付運總值20億至50億美元的H20芯片。中國據報敦促科企避免使用H20，官媒稱H20對中國來說不安全，要警惕芯片有「後門」。英偉達多次強調，H20芯片並沒「後門」，不過，市場傳英偉達已指示供應商停止有關H20的生產。

 

4. 繼前一天僅短暫20分鐘「稱王」後，寒武紀(滬:688256)今日與貴州茅台(滬:600519)的「股王」爭奪賽持續上演，在早盤競逐一個小時左右後，寒武紀股價再度超越貴州茅台，並通過不斷拉開股價差距，於當日坐穩A股第一股價寶座，最終收升15.73%，報1587.91元，再創歷史新高。貴州茅台收跌0.13%，報1446.1元。市場分析指，寒武紀的業績表現意味著高科技虧損公司從研發期進入到業績增長期，是成長股預期落地的典型。

 

5. 據《路透》報道，受盈利增長持續推動，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）即將啟動一項新的員工股票回購計劃，估值上看逾3300億美元。三位知情人士稱，字節跳動將向現任員工提出每股200.41美元的回購價格，較6個月前的每股189.90美元上漲了5.5%，當時字節跳動的估值約為3150億美元。

 

6. 全國工商聯公布「2025中國民營企業500強」，京東集團、阿里巴巴、恒力集團位居前三。據《新華社》報道，此次民營企業500強入圍門檻增至270.23億元；營業收入總額達到43.05萬億元；淨利潤合計1.80萬億元；研發費用總額1.13萬億元，研發人員總數115.17萬人，平均研發經費投入強度2.77%；納稅總額達1.27萬億元，納稅額超過10億元的企業有240家，佔500強比例為48%。

 

7. 中國物流與採購聯合會今天公布今年前七個月物流運行數據。1-7月份，全國社會物流總額201.9萬億元人民幣，同比增長5.2%，高端製造、綠色低碳等領域物流需求增長強勁。從結構看，1-7月份，工業品物流總額同比增長5.7%，增長態勢保持平穩，增長面持續擴大。35個行業物流需求實現同比增長，增長面超過85%。其中，高端製造業物流需求快速增長。

 

8. 2025百度雲智大會在京舉行，百度智能雲千帆平台正式升級到4.0全新版本，打造以Agent為核心的一站式企業級服務平台，為開發者提供Agent開發所需要的模型、Agent編排、數據和企業級服務等能力。模型服務上，模型庫提供超過150個模型，其中包括近期上線的百度自研視頻生成模型--蒸汽機。

 

撰文：經濟通中國組

 

即時重點新聞

28/08/2025 17:11  《盤後部署》北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂

28/08/2025 16:59  理想汽車(2015)次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.3%

28/08/2025 18:27  商湯(00020)中期虧損收窄至14.8億人幣，不派息

28/08/2025 17:40  中芯(00981)中期純利按年升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元

28/08/2025 17:08  澳博(00880)中期虧損擴大至1.8億元，不派息

29/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

28/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】美團績遜預期遭花旗摩通降級，多行升安踏目標

28/08/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７９５７，隔夜拆息較上日軟至３厘

專題透視
