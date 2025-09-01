  • 會員
京城近觀｜走進天津港「智慧零碳」碼頭：沒有工人仍繁忙

01/09/2025

京城近觀｜走進天津港「智慧零碳」碼頭：沒有工人仍繁忙

天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭是全球首個零碳碼頭。（黃燕明攝）

 

　　甚麼是智慧零碳碼頭？偌大的碼頭上根本沒有半個人，仍然呈現出一片欣欣向榮的繁忙景象。清晨的陽光灑在天津港北疆港區C段集裝箱碼頭，只見一支支機械手，一輛輛無人駕駛車，見不到傳統碼頭中穿行的人類。碼頭上正好有兩艘長度達到399.9米的全球最大集裝箱貨輪停靠在泊位上。依靠天津港首創單小車岸橋+地面解鎖站+水平堆場邊裝卸的全新自動化碼頭工藝，正在不停地將集裝箱吊裝到貨輪上。

 

京城近觀｜走進天津港「智慧零碳」碼頭：沒有工人仍繁忙

碼頭耗能均來自風電和太陽能發電，綠色低碳節能。（黃燕明攝）

 

　　中國抗戰勝利80周年紀念活動新聞中心8月29日組織境外記者赴天津港參觀，了解天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭應用創新技術重塑港口運營範式，推動港口綠色化與智能化協同發展。一大早出發，在長達3小時的車程後，記者終於來到渤海之濱的天津港碼頭，從七彩廊道步入觀景平台就感受到一股震撼，不枉了這麼長的車程。

 

京城近觀｜走進天津港「智慧零碳」碼頭：沒有工人仍繁忙

天津港碼頭不僅智慧零碳，海關、海事局等也提供一站式智慧服務。（黃燕明攝）

 

　　講解員表示，「現在我們看到的是雙懸臂軌道吊，它一側進行外集卡作業，另一側進行內集卡作業。智能化自動解鎖站，鎖主要起到固定箱子的作用，為防止船舶晃動時甲板上層箱子滑落到海裏，而它的所有操作都是通過機械臂來完成的，相比傳統的人工拆掛鎖，機械臂的操作更加安全、高效。」

 

碼頭實現能源自給自足，耗能均來自風電和太陽能發電

 

　　天津港是京津冀的海上門戶、新亞歐大陸橋重要節點、21世紀海上絲綢之路戰略支點。作為世界等級最高的人工深水港，天津港的碼頭等級是30萬噸級，航道水深-22米，擁有220多個泊位，同世界上180多個國家和地區的500多個港口保持航運貿易往來，班輪航線達148條。天津港的岸橋是當今世界上最高的岸橋，起升高度可達到54米，供世界上最大集裝箱船舶在此停靠和作業。截至2024年底，集裝箱吞吐量突破2300萬標箱，位列世界港口第八位。

 

京城近觀｜走進天津港「智慧零碳」碼頭：沒有工人仍繁忙

零碳碼頭採用工業美學理念設計的 「七彩」，每種顏色都有著特定的含義。（黃燕明攝）

 

　　作為全球第一個純5G碼頭，天津港碼頭生產的作業全過程無人化。130餘部智能水平運輸機械人ART自動運送貨櫃，機械臂負責為ART與貨櫃解鎖，海關無人閘口設備自動識別信息並上傳到海關系統，當電量不足時，ART會自動定位到路旁充電樁充電，充滿電只需一小時，可連續作業12小時。碼頭自2021年起實現能源自給自足，消耗的所有能源均來自風電和太陽能發電。

 

　　天津港副總裁楊杰敏對記者表示，「碼頭上共有五台風機，風電裝機總容量為24MW，光伏板鋪設面積約1.6萬平方米，年發電量共計5863萬度左右，我們碼頭真正做到了100%使用電能，電能100%為綠電，綠電100%自產自足，這也說明了我們的碼頭是一個綠色、低碳、節能的碼頭。」

 

京城近觀｜走進天津港「智慧零碳」碼頭：沒有工人仍繁忙

智慧碼頭裝卸貨物用的是全新自動化碼頭工藝。（黃燕明攝）

 

大型集裝箱裝卸設備自動化率達到80%以上

 

　　楊杰敏稱，在推進生產自動化方面，推動傳統集裝箱碼頭、乾散貨碼頭智能化升級，大型集裝箱裝卸設備自動化率達到80%以上。全棧自主可控集裝箱碼頭管控系統JTOS迭代升級，搭建「5G矩陣」，200座5G基站實現集裝箱碼頭全覆蓋。「碼頭的5G和北斗系統，現場共設有12個5G基站和1個北斗基准站，所有通訊都通過5G完成，是天津港和中國移動共同研發的。」

 

京城近觀｜走進天津港「智慧零碳」碼頭：沒有工人仍繁忙

天津港副總裁楊杰敏為記者講解碼頭的最新技術。（黃燕明攝）

 

　　儘管港口大型設備自動化程度已經達到80%，但在備受關注的機械人應用方面，楊杰敏表示，港口環境相對惡劣，港口環境具有高溫、高濕、高鹽霧等特點，加上重型貨物裝卸和車輛往來頻繁，一般機器人難以適應。為克服這些挑戰，天津港採用了人工智能運輸機器人（ART）和智能調度系統，並開發了港口大模型PortGPT，用於實時風險識別和作業監管。未來天津港計劃進一步拓展PortGPT的應用場景，如調度指揮和辦公輔助，以提升智能化水平。

 

攝影、撰文：經濟通駐京記者黃燕明

