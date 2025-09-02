上合峰會 | 上合組織決定成立開發銀行，中國十餘年來倡議終瓜熟蒂落

中國外交部長王毅昨日在為期兩天的上合組織峰會結束後表示，上合組織成員同意設立一家開發銀行。外媒稱北京實現了長期以來的一項雄心，展示了其日漸提升的影響力。

王毅在與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫舉行聯合發布會時表示，中方10多年前提出成立開發銀行倡議，這次終於瓜熟蒂落。這將會有力促進上合組織國家基礎設施建設和經濟社會的發展。

儘管王毅沒有再透露更多細節，《彭博》稱該協議標志著北京的一次勝利，中國早在2010年就一直尋求創建這樣一家銀行。但俄羅斯方面此前反對成立地區銀行的想法，建議中國加入俄羅斯控制的一家開發銀行。

中方承諾增加對夥伴國投資和貸款

中國國家主席習近平當天早些時候發表講話，呼籲「盡快」成立該開發銀行。習近平還承諾增加對夥伴的投資和貸款，向上合組織提供資金支持。

此外，王毅還介紹了本屆峰會的其他成果，包括制定上合組織未來10年發展策略；發出捍衞二戰勝利成果的正義聲音；表明支持多邊貿易體制的公正立場；落地了「四個安全中心」；設立了6個務實合作平台；制定了6項高品質發展行動計劃，以及推動上合組織改革實現新的突破。

撰文：經濟通中國組