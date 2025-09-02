  • 會員
九三閱兵 | 中俄蒙元首會晤，習近平提三建議：排除干擾，推動三方合作高質量發展

02/09/2025

九三閱兵 | 中俄蒙元首會晤，習近平提三建議：排除干擾，推動三方合作高質量發展

 

　　國家主席習近平今日上午同俄羅斯總統普京、蒙古國總統呼日勒蘇赫在北京人民大會堂舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。習近平表示，作為山水相連、休戚與共的友好鄰邦，中方願同俄方、蒙方一道，堅守合作初心，排除外部干擾，攜手推動三方合作高質量發展。

 

　　習近平並就推進中俄蒙合作提出3點建議。一是夯實政治互信。越是國際形勢變亂交織，中俄蒙三方越要加強團結協作，加大相互支持，尊重彼此核心利益和重大關切，成為各自發展振興道路上的堅實戰略依托。

 

　　二是深化互利合作。把「硬聯通」作為重要方向，積極推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目，豐富合作內涵；把「軟聯通」作為重要支撐，加強發展戰略對接，擴大本幣結算規模；把「心聯通」作為重要基礎，密切三國毗鄰省州往來，加強旅遊和文化遺產保護合作。

 

　　三是密切在上海合作組織框架內協作。要用好天津峰會期間中方推動成立的各種合作平台和中心，拓展更廣闊合作空間。

 

普京：三方要加強互聯互通，擴大貿易和投資規模

 

　　普京表示，增進政治互信很重要，有利於夯實三方關系基礎。俄方願同中、蒙開展平等互利、面向未來的戰略合作。三方要密切發展戰略對接，加強互聯互通，擴大貿易和投資規模，深化金融、能源、數字經濟、教育、環保、旅遊等領域合作交流，助力各自經濟發展，促進區域經濟融合，增進民心相通。

 

　　呼日勒蘇赫表示，中俄是蒙古國的重要鄰國，蒙方致力於密切雙邊關係，拓展三方合作，推進中蒙俄經濟走廊建設，增進人文交流，促進地區發展繁榮。今年是中國人民抗日戰爭和蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年，蒙中俄三國人民要共同慶祝和紀念這一歷史時刻，弘揚正確二戰史觀。

撰文：經濟通中國組   

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/09/2025 13:30 EDT
