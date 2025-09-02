  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

神州經脈 | 滬指止三連升，九三閱兵明舉行，俄羅斯普通護照免簽來華

02/09/2025

　　滬深股市面臨獲利回吐壓力，滬綜指今日（2日）收跌0.45%，報3858.13點，三連升斷纜，深成指也跌2.14%，創業板指挫2.85%。滬深兩市全天成交額2.9萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量1251億元或4.5%。

 

神州經脈 | 滬指止三連升，九三閱兵明舉行，俄羅斯普通護照免簽來華

滬深股市面臨獲利回吐壓力，滬指今日收跌0.45%，三連升斷纜。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1476，較上個交易日4時30分收盤價跌144點子，兩連跌，創8月27日以來近一周新低，全日在7.1371至7.1457之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1089，較上個交易日跌17點子，兩連跌，創8月27日以來近一周新低，較市場預測偏強236點。上日美國主要市場休市，市場缺乏指引，A股也高位震盪，人民幣小幅承壓，等待美元選擇方向。

 

今日新聞精選

 

1. 9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。當天上午9時，北京天安門廣場舉行紀念大會。國家主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。當天晚上8時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》在北京人民大會堂舉行，習近平等將出席觀看。

 

2. 國家主席習近平今日上午同俄羅斯總統普京、蒙古國總統呼日勒蘇赫在北京人民大會堂舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。習近平就推進中俄蒙合作提出3點建議，一是夯實政治互信，二是深化互利合作，三是密切在上海合作組織框架內協作。此外，習近平與普京舉行雙邊會談時強調，中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標桿合作項目，促進深層次利益融合。中俄雙方簽署了能源、航天、人工智能等領域20餘份雙邊合作文件。

 

3. 中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊、觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

 

4. A股近期強勢，不少分析認為其中一個原因是內地居民「存款搬家」，轉投股市。不過，摩根士丹利首席經濟學家邢自強團隊認為，「存款搬家」潛力有限，雖然理論上有6萬億至7萬億元的超額定期存款可轉移，但實際規模取決於市場持續動能和基本面改善。基於季節性模式，6月和7月家庭定期存款配置減少3000億至5000億元，但許多2021年入市的基金投資者，仍在尋求彌補之前的損失，制約轉移速度。

 

5. 海南省財政廳公告稱，海南省政府計劃於9月擇機在香港簿記建檔發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為3年、5年和10年。這是海南省連續第四年在港發行離岸人民幣地方政府債券。本次共發行三隻離岸人民幣地方政府債券，其中，3年期為可持續發展債券、5年期為藍色債券、10年期為首次發行的航天主題債券。募集資金主要投向海洋保護、民生保障以及航天領域相關重點科研和基礎設施項目。

 

6. 據《央視新聞》報道，中國-上海合作組織能源合作平台揭牌儀式今日在北京舉辦。國家能源局主要負責人表示，自去年7月中國接任上合組織輪值主席國以來，中國企業在上合組織國家新簽、開工、投產電力及可再生能源領域項目超160個，油氣等領域項目超60個，總金額約3800億元，成為拉動地區經濟社會發展的強勁動力。此外，中國-上海合作組織綠色產業合作平台、中國-上海合作組織數字經濟合作平台今日在天津正式揭牌啟動。

 

7. 茅台文旅「中秋團圓季．德化白瓷茶具套組禮盒」今日開售，已於天貓茅台文旅官方旗艦店上架，標價3099元，扣減店舖優惠和紅包，到手價2594元。抖音茅台文旅官方旗艦店亦已上架，標價2599元，入會再減5元，即到手價同樣是2594元。京東茅台文旅官方旗艦店即將上架。據介紹，該禮盒搭配2瓶200毫升的53%酒精度的貴州茅台酒，四件茶杯分別對應丹桂、金桂、銀桂、四季桂的四種桂花品類，與公道杯的金蟾設計結合為「蟾宮折桂」寓意。

 

8. 騰訊優圖實驗室正式開源智能體框架Youtu-Agent，這是一個靈活且高性能的框架，專門用於創建、運行和評估自主智能體。該框架基於開源模型構建，特別優化了可訪問性和低成本部署，不依賴封閉模型。目前，它已支持DeepSeek-V3系列模型，並在多項基準測試中取得優異成績。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,490.45

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.286

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,120.79
    -424.09 (-0.931%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,381.19
    -79.07 (-1.224%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,135.48
    -320.07 (-1.492%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升36.937
變動率︰+6.390%
較港股︰-0.22%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.685
變動率︰+1.968%
較港股︰-0.19%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌72.831
變動率︰-1.732%
較港股︰+0.18%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.284
變動率︰-6.056%
較港股︰-9.06%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.695
變動率︰+1.698%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.905
變動率︰-1.621%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌22.255
變動率︰-4.321%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.000
變動率︰-4.514%
精選美股 More
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌156.425
變動率︰-2.678%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌722.090
變動率︰-2.765%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌168.700
變動率︰-3.146%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰跌74.315
變動率︰-3.449%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/09/2025 13:30 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/09/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/09/2025 13:30 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00899 中加國信
  • 0.221
  • 02336 碩奧國際
  • 0.255
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.135
  • 01860 匯量科技
  • 14.530
  • 00914 海螺水泥
  • 24.220
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 86.800
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 12.640
  • 目標︰--
  • 02601 中國太保
  • 34.560
  • 目標︰$42.00
  • 01508 中國再保險
  • 1.580
  • 目標︰$2.00
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 9.650
  • 目標︰$12.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.850
  • 00700 騰訊控股
  • 600.500
  • 00388 香港交易所
  • 443.600
  • 00941 中國移動
  • 85.600
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 7.700
  • 目標︰$8.00
  • 01991 大洋集團
  • 1.330
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 23.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/09/2025 11:20  《異動股》中升逆市升近6%，花旗料下半年起毛利率將持續回升

02/09/2025 17:03  【ＡＩ】宇樹科技：預計10月-12月申請A股IPO，去年四足機器人銷售額佔比65%

02/09/2025 19:01  中國平安增持國壽(02628)4410萬股H股，持股升至8.32%

02/09/2025 18:08  證監會終身禁止瑞銀前副總監孫健榮重投業界

02/09/2025 17:49  【ＡＩ】博世與阿里巴巴深化戰略合作，以AI賦能數字化創新

02/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒８１億元，買阿里沽中芯

02/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】花旗升比電目標四成兼升至買入，高盛點評內房股

02/09/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８０４７，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1200萬起，惠州瀧珀已售近百伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤後部署 | 恒指借勢回吐後料續整固，資金轉炒內銀重慶銀行值博新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止三連升，九三閱兵明舉行，俄羅斯普通護照免簽來華新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

吹響集結號(一)
人氣文章

FOCUS

比亞迪 | FOCUS | 研發飆、毛利降、存貨增，「迪王」雙面中報
人氣文章

玩樂 What’s On

太空館網上直播｜9月7日血月月全食，晚上至凌晨實況，建議南至西南方肉眼觀賞
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

東華三院聯乘康樂及文化事務署 細說南音傳奇蛻變
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳一星雙鑽南北菇菌盛宴：雞油菌松葉蟹餅、雞樅菌甘鯛、舞茸菌和牛，味遊寫意山海
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

G-Dragon同款香水：由親民小眾香氛到皇室百年古龍水，GD的心愛香調是這些！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 65歲前TVB小生李子雄自爆遭內地嫩妻「家暴」！7歲兒患罕見病
人氣文章
食健康｜20歲女尿頻每小時屙1次 醫生曝10大尿頻食物黑名單女生驚訝：幾乎全中 新文章
人氣文章
中醫八字五行調理在過敏性鼻炎中的醫案分析（下）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 01:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/09/2025
長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1200萬起，惠州瀧珀已售近百伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

發達國家反移民浪潮中的逆流

02/09/2025 14:13

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處