神州經脈 | 滬指止三連升，九三閱兵明舉行，俄羅斯普通護照免簽來華

滬深股市面臨獲利回吐壓力，滬綜指今日（2日）收跌0.45%，報3858.13點，三連升斷纜，深成指也跌2.14%，創業板指挫2.85%。滬深兩市全天成交額2.9萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量1251億元或4.5%。

滬深股市面臨獲利回吐壓力，滬指今日收跌0.45%，三連升斷纜。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1476，較上個交易日4時30分收盤價跌144點子，兩連跌，創8月27日以來近一周新低，全日在7.1371至7.1457之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1089，較上個交易日跌17點子，兩連跌，創8月27日以來近一周新低，較市場預測偏強236點。上日美國主要市場休市，市場缺乏指引，A股也高位震盪，人民幣小幅承壓，等待美元選擇方向。

今日新聞精選

1. 9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。當天上午9時，北京天安門廣場舉行紀念大會。國家主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。當天晚上8時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》在北京人民大會堂舉行，習近平等將出席觀看。

2. 國家主席習近平今日上午同俄羅斯總統普京、蒙古國總統呼日勒蘇赫在北京人民大會堂舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。習近平就推進中俄蒙合作提出3點建議，一是夯實政治互信，二是深化互利合作，三是密切在上海合作組織框架內協作。此外，習近平與普京舉行雙邊會談時強調，中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標桿合作項目，促進深層次利益融合。中俄雙方簽署了能源、航天、人工智能等領域20餘份雙邊合作文件。

3. 中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊、觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

4. A股近期強勢，不少分析認為其中一個原因是內地居民「存款搬家」，轉投股市。不過，摩根士丹利首席經濟學家邢自強團隊認為，「存款搬家」潛力有限，雖然理論上有6萬億至7萬億元的超額定期存款可轉移，但實際規模取決於市場持續動能和基本面改善。基於季節性模式，6月和7月家庭定期存款配置減少3000億至5000億元，但許多2021年入市的基金投資者，仍在尋求彌補之前的損失，制約轉移速度。

5. 海南省財政廳公告稱，海南省政府計劃於9月擇機在香港簿記建檔發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為3年、5年和10年。這是海南省連續第四年在港發行離岸人民幣地方政府債券。本次共發行三隻離岸人民幣地方政府債券，其中，3年期為可持續發展債券、5年期為藍色債券、10年期為首次發行的航天主題債券。募集資金主要投向海洋保護、民生保障以及航天領域相關重點科研和基礎設施項目。

6. 據《央視新聞》報道，中國-上海合作組織能源合作平台揭牌儀式今日在北京舉辦。國家能源局主要負責人表示，自去年7月中國接任上合組織輪值主席國以來，中國企業在上合組織國家新簽、開工、投產電力及可再生能源領域項目超160個，油氣等領域項目超60個，總金額約3800億元，成為拉動地區經濟社會發展的強勁動力。此外，中國-上海合作組織綠色產業合作平台、中國-上海合作組織數字經濟合作平台今日在天津正式揭牌啟動。

7. 茅台文旅「中秋團圓季．德化白瓷茶具套組禮盒」今日開售，已於天貓茅台文旅官方旗艦店上架，標價3099元，扣減店舖優惠和紅包，到手價2594元。抖音茅台文旅官方旗艦店亦已上架，標價2599元，入會再減5元，即到手價同樣是2594元。京東茅台文旅官方旗艦店即將上架。據介紹，該禮盒搭配2瓶200毫升的53%酒精度的貴州茅台酒，四件茶杯分別對應丹桂、金桂、銀桂、四季桂的四種桂花品類，與公道杯的金蟾設計結合為「蟾宮折桂」寓意。

8. 騰訊優圖實驗室正式開源智能體框架Youtu-Agent，這是一個靈活且高性能的框架，專門用於創建、運行和評估自主智能體。該框架基於開源模型構建，特別優化了可訪問性和低成本部署，不依賴封閉模型。目前，它已支持DeepSeek-V3系列模型，並在多項基準測試中取得優異成績。

撰文：經濟通中國組

