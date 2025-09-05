神州經脈 | 滬指全周跌幅五個月最大，世界智能產業博覽會重慶開幕

A股市場全面反彈，滬綜指重返3800點，今日（5日）收升1.24%，報3812.51點，深成指彈3.89%，創業板指飆6.55%。滬深兩市全天成交2.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2396億元或9.4%。滬指本周跌1.18%，為五個月來最大按周跌幅，止步四周連升。分析人士認為，股市近期的調整只是集中的情緒和獲利盤釋放，但股市走強趨勢並未改變。

滬指重返3800點，今日收升1.24%，本周跌1.18%，為五個月來最大按周跌幅。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1378，較上個交易日4時30分收盤價升24點子，三連升，全日在7.1344至7.1396之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1064，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏強約330點。交易員表示，隔夜美國相關就業數據弱於市場預期，但美元波動不大，各方仍在等待美元選擇方向。

1. 2025世界智能產業博覽會今日在重慶市開幕，主題為「人工智能+」和「智能網聯新能源汽車」，集中發布涵蓋低空經濟、智能網聯新能源汽車等領域的100餘項行業新標準、新產品、新技術。國家主席習近平向博覽會致以賀信。習近平強調，人工智能應該是造福全人類的國際公共產品。中國願同世界各國廣泛開展人工智能領域國際合作，加強發展戰略、治理規則、技術標準等方面的對接協調，促進智能產業健康蓬勃發展，讓智能成果更好惠及各國人民。

2. 人民銀行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展10000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天），以保持銀行體系流動性充裕。該操作規模與當日到期量完全相同。據統計，9月買斷式逆回購到期規模共計13000億元，其中本周五有一筆三個月期到期，規模10000億元。由於本月還有3000億元6個月期買斷式逆回購到期，業內分析預計，本月人行還會開展一次6個月期買斷式逆回購操作，以應對流動性收緊態勢。

3. 《海南自由貿易港旅遊條例（草案）》公開徵求意見。其中提到，海南自由貿易港依法實施更加開放便利的離島旅客免稅購物政策；實施更大範圍的旅遊免簽入境政策，經國務院特別批准的國家的公民，可以免辦簽證從海南自由貿易港對外開放口岸入境，在規定期限內在海南自由貿易港旅遊。此外，推動郵輪母港建設，吸引國際郵輪註冊，推動開發國際郵輪路線，發展國際郵輪和外國遊客入境旅遊業務。

4. 鴻蒙智行「幸福旗艦」全新問界M7今日開啟預訂，預售價28.8萬元起，官方數據指10分鐘小訂超過2萬台，1小時小訂突破10萬台。華為常務董事、終端BG董事長餘承東在朋友圈指全新問界M7「賣爆了」，小訂數據不是1小時10萬台，而是「43分鐘突破10萬台……遠超預期、超乎想象」。新車定位中大型SUV，面向年輕家庭市場，同步推出了純電與增程雙動力版本，全系搭載寧德時代電池，預計9月23日於深圳正式發布。

5. 據《路透》報道，有意收購星巴克中國業務部分股權的大多數競標者已提交報價，業務估值高達50億美元。消息人士稱，多數報價將該業務的價值定在其2025年預計息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）4億至5億美元的約10倍，其中至少有一家出價的EBITDA倍數達近20倍。這一倍數與星巴克主要競爭對手瑞幸咖啡類似，瑞幸目前的估值為未來12個月預期EBITDA的9倍左右。有關收購權益比重方面，星巴克尚未決定出售中國業務的具體股權比例。

6. 菜鳥今日對東南亞跨境物流產品矩陣進行全面升級，推出中國直達東南亞多國的小包「標準專線」。來自中國的電商快遞最快3天送達越南、5天送達新加坡和菲律賓、6天送達馬來西亞和泰國，運費價格較行業低20%左右。近期，菜鳥在新加坡、馬來西亞、泰國等10個核心國家和地區布局的20餘個海外倉，將與升級後的跨境直發專線服務優勢互補。

7. 阿里巴巴公益微信公眾號今日發文宣布，將在9月10日（下周三）阿里巴巴26周年及「人人3小時」十周年當天舉行一場特別公益活動--公益拍賣102套「馬老師（馬雲）簽名版城市騎士專屬制服」，對象為阿里巴巴集團及螞蟻集團在職正式員工，條件為已完成或承諾完成本財年的「公益3小時」。阿里巴巴公益稱，今次義賣所得善款將全部注入「橙意計劃」，為騎士提供更好的激勵和保障。

8. 南京市組織各區今日啟動新一輪汽車消費補貼活動。對個人消費者在活動商戶購買乘用車新車的，按照新車發票含稅價分檔補貼，具體標準如下：10萬元以下的，補貼1000元；10萬元至20萬元的，補貼2000元；20萬元至30萬元的，補貼4000元；30萬元至40萬元的，補貼6000元；40萬元或以上的，補貼8000元。該輪汽車消費補貼不與國家汽車報廢更新補貼、江蘇省汽車置換更新補貼及其他省、市補貼疊加。

