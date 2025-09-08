  • 會員
神州經脈 | 8月出口增速半年低，中國聯通獲准手機直連衛星業務

08/09/2025

　　搶出口浪潮漸退疊加高基數等因素共同作用下，中國8月進出口同比增速均放緩，其中出口同比增速創半年新低。不過，滬綜指仍保住0.38%全日（8日）升幅，兩連漲，收報3826.84點，深成指也升0.61%，至於創業板指則軟0.84%。滬深兩市全天成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加1140億元或5%。

 

神州經脈 | 8月出口增速半年低，中國聯通獲准手機直連衛星業務

中國8月美元計出口和進口增速均遜預期。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1321，較上個交易日4時30分收盤價升57點子，四連升，創去年11月5日以來逾十個月新高，全日在7.1300至7.1367之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1029，較上個交易日升35點子，創去年11月6日以來逾十個月新高。交易員表示，人民幣短期有望延續小升，但幅度和速度仍可控，單邊反彈可能性不大。

 

今日新聞精選

 

1.海關總署公布，中國8月以美元計價出口同比增長4.4%，增速遜於預期且為半年低點；進口增長放緩至1.3%，亦遜於預期。分析人士指出，美國對多國對等關稅落地後中國轉口貿易料受到影響，中國對美「搶出口」效應似乎也正在減弱。去年同期的基數較高，未來幾個月中國出口增速可能繼續放緩。

 

2. 海關總署公布，前8個月，美國仍為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為2.73萬億元，下降13.5%，佔外貿總值的9.2%。《路透》根據海關總署數據測算，8月以美元計價中國對美國出口同比下降33.1%，較上月跌幅擴大11.4個百分點，創三個月低點；當月自美國進口同比下滑16%，較上月跌幅收窄2.9個百分點，但進口同比已連續六個月下滑。

 

3. 工信部向中國聯通頒發衛星移動通信業務經營許可。中國聯通表示，將按有關部署，依法開展手機直連衛星等業務，深化應急通信、海事通信、偏遠地區通信等場景應用，豐富通信服務與產品供給。工信部稱，下一步將統籌發展和安全，進一步優化衛星通信市場准入，強化全鏈條監管與安全保障，促進我國衛星通信產業高質量發展。

 

4. 國家外匯管理局昨公布，截至8月末，中國外匯儲備規模為33222億美元，較7月末上升299億美元，升幅為0.91%。外匯儲備規模繼6月末後再次站上3.3萬億美元關口，創2015年12月末以來新高。另據中國人民銀行同日披露，截至8月末，中國黃金儲備為7402萬盎司，環比增加6萬盎司，為連續第10個月增持黃金；當月黃金儲備對應的美元價值環比增加98.6億至2538.4億美元，黃金儲備餘額佔同期外匯儲備餘額的比重環比上升0.23個百分點至7.64%創新高。

 

5.南韓政府宣布，今年9月29日至明年6月30日，對3人及以上的中國團體遊客試辦免簽入境15天，以搶佔中國「十一」黃金周長假的旅遊人潮。韓方同時訂定非法滯留罰則，若旅行社承接團客每季脫團比例超過2%，將被註銷資格。南韓政府預測，這項對中國團客的限時免簽政策，將有望提振南韓旅遊業和地方經濟，並有助於增進中韓民間友好感情

 

6. 企查查顯示，具身智能公司RoboScience（北京機科未來科技有限公司）近日發生工商變更，新增京東雲計算關聯公司京東科技信息技術有限公司等為股東，註冊資本增至202.18萬元。同時，具備AI+機器人全棧生產力級技術能力的具身智能公司--千尋智能（杭州）科技有限公司發生工商變更，新增京東科技信息技術有限公司、中國互聯網投資基金（有限合夥）等為股東，註冊資本由約195萬元增至約237萬元。

 

7. 總部位於深圳、成立於2023年的自變量機器人在最新一輪融資中獲得10億元的投資，由阿里雲與國資背景的中國科技產業投資管理有限公司聯合領投。自變量機器人在聲明中稱，HSG、現有股東美團、聯想之星也參與了本次A+輪融資。

 

8. 乘聯分會公布，8月全國乘用車市場零售199.5萬輛，同比增長4.6%，環比增長8.2%；今年以來累計零售1474.1萬輛，同比增長9.5%。同時，8月乘用車廠商零售、出口、批發和生產均創當月歷史新高，新能源出口刷新歷年各月的歷史記錄。

 

撰文：經濟通中國組

 

