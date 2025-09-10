  • 會員
神州經脈 | CPI轉跌創半年低，PPI降幅縮，高德推掃街地圖撼大眾點評

10/09/2025

　　滬深股市今日（10日）收升，滬綜指收升0.13%，報3812.22點，深成指升0.38%，創業板指揚1.27%。兩市全日成交額約1.98萬億元（人民幣．下同），為8月13日以來成交額首次跌落2萬億元水平，較上個交易日縮量1404億元或6.6%。盤面上看，蘋果公司新iPhone發布推動通信設備股領漲大市，板塊漲逾5%，工業富聯封板。

 

神州經脈 | CPI轉跌創半年低，PPI降幅縮，高德推掃街地圖撼大眾點評

中國8月CPI同比下降0.4%，遜於預期的下降0.2%，創今年2月以來新低。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1221，較上個交易日4時30分收盤價升27點子，六連升，再創2024年11月5日以來逾十個月新高，全日在7.1186至7.1319之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1062，較上個交易日跌54點子，止兩連升，較市場預測偏強約300點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，2025年8月，全國居民消費價格（CPI）同比下降0.4%，遜於預期的下降0.2%，創今年2月以來新低，上月為持平；8月CPI環比持平，上月為增0.4%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，為連續第四個月擴大。8月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.9%，符合預期，為今年4月以來最佳，降幅比上月收窄0.7個百分點，為今年3月以來首次收窄；環比則由下降0.2%轉為持平，為去年11月以來最佳。

 

2. 中國國際服務貿易交易會今起至14日在北京市首鋼園區舉辦。國家主席習近平向服貿會致賀信指出，當前，世界經濟格局深刻變化，全球發展挑戰與機遇並存。中國將堅定不移擴大高水平對外開放，積極對接國際高標準經貿規則，加快在自由貿易試驗區、國家服務貿易創新發展示範區等平台先行先試，有序推進服務市場開放，推動服務貿易高質量發展。

 

3. 十四屆全國人大常委會第十七次會議今日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。受國務院委託，財政部部長藍佛安作了關於今年以來預算執行情況的報告。報告提出下一步財政重點工作安排：用好用足更加積極的財政政策，全力支持穩就業穩外貿，加快培育壯大發展新動能，進一步保障和改善民生，持續用力防範化解重點領域風險，不斷提升財政治理效能和水平，嚴格落實過緊日子要求。國家發改委主任鄭柵潔作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告指出，下半年要不斷釋放內需潛力，進一步推動科技創新和產業創新深度融合。

 

4. 美國NBC新聞援引美國民主黨眾議員史密斯（Adam Smith）稱，一個由其率領的眾議院跨黨派代表團將於9月稍晚正式訪問中國。若成行，這將是2019年以來美國眾議員首次進行此類正式訪問。史密斯曾任眾議院軍事委員會主席，目前是委員會的首席民主黨議員。當被問及訪問團是否會與中國國家主席習近平會面時，史密斯稱，「我們正在提出要求。但目前還不知道。」

 

5. 阿里巴巴旗下高德地圖今日宣布推出全球首個基於行為＋信用的榜單產品「高德掃街榜」，以全力支持線下餐飲及服務消費。高德同時啟動「煙火好店支持計劃」，通過發放超10億元補貼等措施，鼓勵用戶到店消費，希望每天能為線下餐飲及其他服務業多帶去1000萬客流。美團迅速應對，旗下大眾點評宣布「重啟」品質外賣服務，將通過B端自研大模型，結合海量真實評價數據分析用戶需求，進一步剔除非真實點評數據，以「AI+真實高分」為用戶提供可靠決策。

 

6. 上海美國商會公布2025年「中國商業年度報告」，調查了代表各行業的254家會員公司，在美國總統特朗普宣布全面徵收關稅後不久進行。調查結果顯示，僅41%美國企業對其在中國的5年業務前景表示樂觀，這一數字按年下降6個百分點，也是自1999年該商會推出中國商務年度報告以來，美企對中國商業前景最不樂觀的一次。報告指出，地緣政治仍是企業提到的最大問題。66%受訪者認為，中美緊張局勢是其企業在未來三到五年內面臨的首要挑戰。

 

7. 工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）表示，近日監測發現，蘋果公司iOS／iPadOS／macOS存在越界寫入高危漏洞，已被用於網絡攻擊。iOS／iPadOS／macOS是由美國蘋果公司開發的操作系統，由於其ImageIO框架存在越界寫入漏洞，處理惡意圖像文件可能會導致內存損壞。目前，蘋果公司已修復該漏洞並發布安全公告。建議相關單位和用戶立即開展隱患排查，及時升級至最新安全版本，防範網絡攻擊風險。

 

8. 國家稅務總局最新數據顯示，截至今年8月底，國內離境退稅商店數量已超過1萬家。今年前8個月，享受退稅人數同比增長247.8%，退稅商品銷售額和退稅金額同比分別增長97.5%和96.9%。今年4月份，商務部、財政部、文化和旅遊部等六部門聯合印發《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，出台便利入境旅遊者購物「優化退稅服務」的8條措施。該新政實施首月，北京離境退稅額同比增長90%。

 

撰文：經濟通中國組

 

