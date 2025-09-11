  • 會員
債務風險 | 彭博：中央擬引導銀行提供貸款，助地方償還萬億企業欠款

11/09/2025

債務風險 | 彭博：中央擬引導銀行提供貸款，助地方償還萬億企業欠款

 

　　據《彭博》引述知情人士報道，中央政府考慮引導國有商業銀行以及包括國家開發銀行在內的政策性銀行，向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款，以支持償還拖欠的企業帳款。專家估計，這些欠款的總額可能達數萬億元(人民幣．下同)。

 

首階段或能還債至少1萬億，爭取2027年前全部清還

 

　　知情人士透露，該計劃將分階段實施，第一階段有望完成至少1萬億元企業帳款的清欠，而總任務爭取在2027年前完成。

 

　　知情人士又稱，政府數月來已引導國內大型銀行為此行動提供支持，向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款，包括但不限於流動性貸款，用於償還拖欠的企業帳款。儘管此類債務通常不直接歸屬於地方政府，但這些舉債主體的融資大多用於地方政府基礎設施建設，因此仍需承擔償還責任。

 

　　知情人士提到，該政策可能還需要監管層的進一步支持，因為銀行對風險有顧慮，他們希望獲得免責等保障，以免在貸款變成壞帳情況下被追究責任。

 

　　報道指，這是繼去年化解隱性債方案公布之後，中國官方再次著力化解地方政府債務風險、激發經濟發展動力的舉措。中國國家主席習近平曾在今年2月的一次講話中，要求著力解決拖欠民營企業帳款問題。

 

　　報道又指，中國國家發改委、國家金融監督管理總局和國家開發銀行未回覆置評請求。

 

　　報道並提到，儘管沒有公開統計數據，但經濟學家李稻葵曾估計，地方政府拖欠企業款項和公務員薪資約10萬億元左右，相當於中國去年國內生產總值(GDP)的7%。

 

　　財通證券上周的一份報告稱，根據對土儲專項債、項目建設專項債等估算，預計中國今年用於解決拖欠企業帳款的專項債額度可能在2000億元左右。

 

撰文：經濟通中國組

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/09/2025 17:08 EDT
