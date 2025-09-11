  • 會員
神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告

11/09/2025

　　滬深股市在科技板塊帶動下集體收升，滬指全日（11日）漲1.65%，收報3875.31點，創業板飆5.15%，創逾三年七個月高點；另科創50彈5.32%，深成指揚3.36%。成交放量，滬深兩市全日交易額約2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增4596億元或23%。摩根士丹利表示，鑑於中國在部分科技領域的全球領先地位、中央穩經濟的舉措以及流動性改善和政府對股市的呵護，美國投資者對中國市場的興趣升至2021年以來的最高水平。

 

神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告

中汽协發布數據顯示，前8月中國汽車產銷量首次雙超2000萬輛。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1235，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，止六連升，全日在7.1160至7.1242之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1034，較上個交易日升28點子，較市場預測偏強約120點。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院發布關於全國部分地區要素市場化配置綜合改革試點實施方案的批覆，同意自即日起2年內開展北京城市副中心、蘇南重點城市、杭甬溫、合肥都市圈、福廈泉、鄭州市、長株潭、粵港澳大灣區內地九市、重慶市、成都市等10個要素市場化配置綜合改革試點。「要素」指的是經濟活動中的基本資源，包括：技術、土地、勞動力、資本、數據等，「市場化配置」則是讓這些要素透過市場機制自由流動與高效分配，而非由行政命令或計劃分配。

 

2. 中國汽車工業協會今日發布數據顯示，今年1至8月，中國汽車產銷量分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比分別增長12.7%和12.6%，產銷量首次雙超2000萬輛。其中，新能源汽車產銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。出口方面，1至8月，汽車出口429.2萬輛，同比增長13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬輛，同比增長87.3%。8月，汽車產銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，環比分別增長8.7%和10.1%，同比分別增長13%和16.4%。

 

3. 據《彭博》引述知情人士報道，中央政府考慮引導國有商業銀行以及包括國家開發銀行在內的政策性銀行，向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款，以支持償還拖欠的企業帳款。專家估計，這些欠款的總額可能達數萬億元。知情人士透露，該計劃將分階段實施，第一階段有望完成至少1萬億元企業帳款的清欠，而總任務爭取在2027年前完成。

 

4. 國家網信部發布，近日，針對小紅書平台未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，破壞網絡生態問題，國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

 

5. 今年是中國對新能源汽車免徵車輛購置稅（下稱「車購稅」）的最後一年，明年起將恢復徵稅，買新能源車要交多少稅的話題近期備受關注，一度登上社交平台熱搜榜。內媒《第一財經》指出，按照相關公告規定，2026年1月1日起至2027年12月31日期間購買的新能源汽車，減半徵收車輛購置稅，每輛減稅額不超過1.5萬元，即是說，雖然10%的新能源車車購稅明年恢復，但仍有兩年的減稅期，明年和後年只需繳5%。

 

6. 海關總署廣東分署公布，今年前8個月，廣東外貿進出口6.21萬億元，較去年同期增長4.2%，增速較前7個月放緩0.1個百分點，但快於全國0.7個百分點，佔全國外貿總值的21%。其中，出口3.97萬億元，增長1.9%，增速較前7個月加快0.2個百分點；進口2.24萬億元，增長8.5%，增速較前7個月放緩0.8個百分點。

 

7. 據《科創板日報》今日引述消息報道，星巴克中國業務部分股權的出售進入最後階段，星巴克已將博裕資本、凱雷集團、EQT和紅杉中國列為中國業務出售的最終候選方。報道指，這項收購案已在最後一輪談判階段，將在10月底前敲定結果。外電上周五（5日）曾報道指，有意收購的大多數競標者已經報價，對星巴克中國業務部分股權的估值高達50億美元，不過星巴克尚未決定出售的具體股權比例。

 

8. 近期多地新一輪國補啟動，為防止騙補等情況發生，部分地區調整了新規則。根據「上海商務」公眾號消息，自2025年9月20日至12月31日，按照「消費者報名、公證搖號、中簽領取資格」的方式開展家電家居以舊換新補貼活動，原則上每兩周開展一輪報名，首輪報名時間為9月20日至22日。本次活動涵蓋國補與市補兩大類，國補包括冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦等電子產品，市補則涵蓋家電、家具照明、智能家居、適老化及家紡產品

 

撰文：經濟通中國組

 

