神州經脈 | 滬指全周累升1.5%，蘋果中國延後發售iPhone Air

12/09/2025

　　滬綜指今日衝高回落，全日微跌0.12%，報3870.6點，盤中上攻三千九，以3892點創下10年新高；深成指收跌0.43%，創業板指吐1.09%。滬深兩市全天成交2.52萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增832億或3.4%。滬綜指本周交易日升跌互見，全周保住1.52%升幅。摩根士丹利稱，在6月之後的強勁走勢後，投資者暫時可能會進行獲利了結，並等待宏觀、政策和基本面的清晰訊號。

 

神州經脈 | 滬指全周累升1.5%，蘋果中國延後發售iPhone Air

滬綜指今日衝高回落，全日微跌0.12%，本周升跌互見，全周累升1.52%。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1224，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，全日在7.1179至7.1235之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1019，較上個交易日升15點子，兩連升，較市場預測偏強約60點，為近兩個半月以來的最小偏離。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院新聞辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，財政部部長藍佛安表示，過去4年，中國經濟實現了平均5.5%的增速，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右。展望「十五五」，財政部將更高效能加強財政宏觀調控，更大力度深化財稅體制改革，更高水平推進財政科學管理。藍佛安又稱，未來財政政策發力空間依然充足，下一步財政部門將繼續保持政策的連續性、穩定性，增強靈活性、預見性，加強對形勢的前瞻研判，做好政策儲備，主動靠前發力。

 

2. 藍佛安在發布會上表示，國家財政大力支持消費品以舊換新，截至今年8月底，一共拿出約4200億元，帶動各類商品銷售額超2.9萬億元。另外，今年專門發行5000億元特別國債，為大型商業銀行注入資本金，預計可撬動信貸投放約6萬億元。藍佛安並提到，「十四五」以來，赤字率從2.7%提高到3.8%，今年進一步提高到4%。

 

3. 海南自貿港全島封關運作定於2025年12月18日正式啟動。據《證券時報》報道，為提升島內居民的獲得感，國家有關部門正聯合開展島內居民免稅消費部分進境商品的稅收政策研究，因政策受眾面廣，將同步制定配套管理措施，待條件成熟後將及時出台。報道亦指，目前國家相關部門正在開展新一輪離島免稅政策優化調整研究，推動實施優化政策措施，進一步提高政策吸引力，促進境外消費回流。

 

4. 蘋果中國官網今天進行了更新，將iPhone Air發售時間改為「發售信息後續更新」。《新浪科技》引述蘋果中國方面回應稱，「我們正與監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出」。蘋果中國官網顯示，iPhone Air通過eSIM激活運營商網絡，不支持實體SIM卡。使用eSIM需要選擇支持eSIM的運營商及相關的移動通信服務計劃，「中國移動、中國電信和中國聯通將為本產品提供eSIM支持，具體時間依監管部門審批情況而定」、「在中國大陸僅支持激活型號A3518」。

 

5. 據《The Information》援引四位知情人士報道，阿里巴巴和百度已開始使用自主設計的芯片來訓練其人工智能模型，部分取代了英偉達的芯片。自今年初以來，阿里巴巴已在為小型AI模型使用自研芯片；而百度則在嘗試用其昆侖P800芯片訓練新版文心一言（Ernie）AI模型。與此同時，兩家公司仍在使用英偉達芯片開發最尖端的AI模型。雖然英偉達的H20芯片的計算能力不如H100或Blackwell系列，但它的性能仍然超過了中國的替代產品。不過，三名使用過阿里巴巴人工智能芯片的員工表示，阿里的人工智能芯片現在足以與H20競爭。

 

6. 螞蟻集團今日在2025外灘大會上發布全球首個智能眼鏡可信連接技術框架--gPass。該技術具備「安全、交互、連接」三大核心能力，支撐AI眼鏡向用戶超級助手演進。gPass已率先應用於Rokid、小米、夸克、雷鳥等眼鏡品牌，實現「看一下支付」，未來還將在文旅、出行、醫療等場景中釋放更多技術潛能。比如在醫療健康場景，通過gPass，用戶可通過AI眼鏡便捷地使用健康諮詢、AI問診、就診提醒、藥品解讀等服務。

 

7. 近日，「羅永浩吐槽西貝使用預製菜」事件在網上引起熱議。西貝宣布將從今日起，在全國所有門店上線「羅永浩菜單」。西貝創始人賈國龍表示，這不是一個固定的套餐，而是羅永浩點過的菜品列表，消費者可以任意點選。西貝為此提供了兩大承諾：第一，「不好吃，不要錢」，顧客可以隨時退單；第二，歡迎顧客隨時進入後廚，參觀任何一道菜的製作全過程。此前羅永浩在社交媒體發布10萬元人民幣懸賞公告，公開向外界徵集能證明西貝使用預製菜的「真實證據」。

 

8. 據《第一財經》報道，哪吒汽車品牌運營方合眾新能源汽車股份有限公司破產重整案今日上午以網絡形式召開第一次債權人會議。會上破產管理人披露，截止8月31日，共有1631家債權人向法院申報債權，申報債權的總金額為260多億元，其中，已完成審查確認的債權共1340條，確認的債權總金額為51億元左右。除了上述債權人外，截止2025年8月底，合眾新能源及其關聯公司目前尚拖欠5000餘名職工的工資、經濟補償金、補貼福利、報銷款項、公積金等共計約4.6億元。

 

撰文：經濟通中國組

 

