神州經脈 | 消費增速創九個月低，滬指兩連跌，南韓外長周三訪華

15/09/2025

　　中國8月經濟數據全面遜預期，有分析指數據持續走弱反映經濟增長動能放緩已是趨勢而非短期波動。滬深股市今日升跌不一，滬指收跌0.26%兩連跌，報3860.50點，深成指升0.63%，創業板指升1.52%。滬深兩市全天成交額2.27萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少2435億元或9.6%。

 

神州經脈 | 消費增速創九個月低，滬指兩連跌，南韓外長周三訪華

8月社會消費品零售總額同比增長3.4%，遜預期，為去年11月以來最低。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1228，較上個交易日4時30分收盤價跌4點子，全日在7.1186至7.1247之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1056，較上個交易日跌37點子，止兩連升，和市場預測偏強約160點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，8月全國規模以上工業增加值增5.2%，遜預期，為2024年8月以來最低。首8月固定資產投資同比微增0.5%，大遜預期的增1.4%，累計增速創五年最低水平。8月社會消費品零售總額同比增長3.4%，遜預期，為去年11月以來最低。8月城鎮調查失業率升至5.3%，創六個月最高水平，較7月的5.2%微升0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率亦升至5.3%，創去年8月以來最高。​​​首8月，全國房地產開發投資同比下降12.9%，降幅較首7月擴大0.9個百分點。

 

2. 國家統計局公布8月商品住宅銷售價格變動情況，國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，8月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅總體繼續收窄。《路透》根據數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至2.5%，為去年3月來近一年半最小跌幅；環比跌0.3%，與上月跌幅相同。經測算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有九個(上月六個)，下跌57個(上月60個)，持平的有四個(上月四個)。

 

3. 國務院新聞辦公室宣布，將於17日（周三）下午3時舉行新聞發布會，請商務部副部長盛秋平和國家發改委、文化和旅遊部、中國人民銀行有關負責人，介紹擴大服務消費有關政策措施，並答記者問。國務院總理李強在上月18日的國務院全體會議上提到，要加快培育壯大服務消費；盛秋平同月底更透露，商務部將於下月（即本月）出台擴大服務消費的若干政策措施，統籌利用財政、金融等手段，優化提升服務供給能力，激發服務消費新增量。

 

4. 國家外交部發言人林劍主持例行記者會時證實，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，南韓外長趙顯將於周三(17日)訪華。南韓外交部此前發布消息，南韓外長將於9月17-18日訪問中國，與王毅會面。據悉，這是趙顯6月成為外長後首度訪華，估計他會與王毅討論習近平10月出席亞太經合組織(APEC)峰會的安排。APEC峰會10月底於南韓慶州市舉行，預計美國總統特朗普屆時會出席，會議是否能促成「習特會」備受關注。

 

5. 中國汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商帳款支付規範倡議》，提出在訂單確認環節，整車企業與供應商企業應通過採購訂單確認訂貨日期、零部件名稱及規格、數量、交貨周期等事項，已生效的採購訂單如需更改或撤銷，應由雙方協商一致。在支付與結算環節，整車企業支付帳期自供應商交貨並通過整車企業驗收合格之日起計算，最長不超過60個自然日。在合同期限方面，倡導雙方建立長期穩定的合作關係，每次簽訂合同的有效期不少於一年。多家車企馬上宣布積極響應該倡議，包括賽力斯、比亞迪、小米等。

 

6. 中美官員15日在馬德里舉行第二天中美經貿會談，首日（14日）的會談持續近6小時，雙方據悉討論了中國短視頻平台TikTok及中美貿易問題。美國財長貝森特於15日會談前表示，美國接近與中國就TikTok達成協議。據《路透》報道，貝森特稱，如果雙方不能就TikTok達成協議，也不會影響美國與中國的整體關係，又形容中美關係「在最高層面上非常好」。今次中美代表團分別由中國國務院副總理何立峰及美國財長貝森特率領，也是雙方第四次在歐洲舉行會晤。

 

7. 中國企業聯合會今日發布了「2025中國企業500強」榜單。這是中國企聯連續第24次向社會發布該榜單。前10位分別是國家電網、中國石油天然氣集團、中國石油化工集團、中國建築、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、中國鐵路工程集團、京東。2025中國企業500強營業收入達110.15萬億元，入圍門檻實現23連升，達479.60億元，提升5.79億元；實現歸屬母公司所有者淨利潤總額4.71萬億元，增長4.39%。

 

8. 小米新一代手機系列跳過「小米16」直接躍至「小米17」。小米官方今日宣布，全新小米17系列將於本月正式發布，較上一代提前一個月亮相。此次發布包括小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max三款機型，將搭載全球首發第五代驍龍8至尊版移動平台，預計是全系統一搭載。小米品牌總經理盧偉冰在微博官宣時表示，「5年前，我們開啟高端化戰略，向最偉大的對手學習，堅定對標iPhone。迄今，蘋果依然非常出色。iPhone 17系列的成功大家都看到了，但我們依然很有信心，才會同代同級地直面iPhone」。

 

撰文：經濟通中國組

 

A股

滬深300指數

4,533.06

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.313

照顧者 情緒健康

