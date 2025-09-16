神州經脈 | TikTok問題中美達共識，中國首躋身聯合國十大創新力國家

滬深股市今日走勢反覆，滬指最終小幅收升0.04%報3861.87點，止兩連跌，深成指升0.45%，創業板指揚0.68%。兩市全天成交2.34萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加640億元或2.8%。分析人士認為，中美會談釋放積極信號，但指數在3900點的高位依然面臨獲利回吐盤的壓力。

中美元首或本周五(19日)通話敲定TikTok協議。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1163，較上個交易日4時30分收盤價升65點子，創2024年11月5日以來逾十個月新高，全日在7.1138至7.1197之間波動。今日民幣兌一美元中間價報7.1027，較上個交易日升29點子，較市場預測偏強約130點。

今日新聞精選

1. 當地時間15日，中美結束一連兩天在西班牙馬德里舉行的經貿會談，中美就TikTok剝離美國業務達成框架協議，美方指協議框架涉及將TikTok美國業務轉為美國控制，細節將由美國總統特朗普與國家主席習近平於周五（19日）通話時敲定。中方公布，在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。

2. 美國總統特朗普表示，他將於本周五(19日)同中國國家主席習近平通話，就中美經貿團隊在TikTok問題上達成的基本框架共識作出決定。對於中美領導人是否將在周五通話，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，「目前我沒有可以提供的信息」，並強調元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。而據哥倫比亞廣播公司（CBS）引述了解談判人士稱，如果框架協議最終達成，甲骨文 （Oracle）是幫助TikTok繼續在美國運營的企業之一。

3. QuestMobile最新發布的2025年8月數據顯示，豆包月活躍用戶規模超越DeepSeek，登頂中國原生AI App月活榜首。8月，豆包月活躍用戶規模達15742萬，環比增長6.6%，從第二名升至第一名。曾居首位的DeepSeek，8月用戶規模雖仍處億級，但因-4.0%的環比增速，排名下滑1位。其他選手表現各異，騰訊元寶以22.4%的高環比增速，穩坐第三，月活規模處於1000萬-1億量級。

4. 脈脈最新發布的《2025年AI人才流動報告》顯示，2025年以來，AI領域人才市場供需兩旺，7月AI新發崗位量同比增長超10倍，簡歷投遞量也暴漲了11倍。薪酬也水漲船高，1-7月，AI新發崗位平均月薪達到61475元，較2024年同期的58921元上漲4.33%。從新發AI崗位量來看，字節跳動招聘指數29.83位列首位，小紅書18.32居第二，阿里巴巴12.25位列第三。小鵬汽車、自變量機器人、黑芝麻智能等垂直企業同樣上榜。

5. 據《彭博》引述知情人士報道，阿里巴巴創辦人馬雲自2020年淡出公眾視野後，如今已重返阿里巴巴園區，其直接參與度達到五年來最強。馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，最明顯的表現可能是阿里巴巴轉向人工智能（AI），以及向電商對手京東和美團宣戰--馬雲在阿里巴巴推出至多500億元補貼、應對京東突然殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。報道提到，在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裏湧動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。

6. 據《路透》報道，得益於政府對研發的大力投入，中國取代德國、首次進入聯合國年度10大最具創新力國家之列。全球創新力指數（GII）調查涵蓋139個經濟體的78項指標。瑞士維持自2011年以來的榜首位置，瑞典和美國緊隨其後，而中國排名第10。GII顯示，隨著私營部門融資差距迅速縮小，中國有望成為最大的研發支出國。

7. 網傳廣汽集團與華為明日將官宣合作進一步升級，涉及華望汽車或將以全新品牌命名旗下產品，華為將在產品定義、智能座艙、銷售服務等領域全面參與並掌握主導權。對此廣汽回應稱「敬請期待」。華望汽車由廣汽集團投資15億元於2025年3月18日成立，是廣汽集團為與華為合作造車而設立的項目公司，首款產品將定位於30萬元級豪華智能新能源車，計劃於2026年上市。

8. 據內媒報道，深圳水貝市場出現料商關門停業、老板失聯事件，大量上下游中小商戶面臨巨額損失，累計涉案金額或超千萬元。調查發現，涉事料商門店名為「粵寶鑫」是黃金原料買賣的中間商，除了向下游小商戶供貨外，粵寶鑫還從上游供貨方採購黃金原料。其中，許昌胖東來天使城內一金店委託粵寶鑫提純，最終被捲走價值90萬元的黃金，總重量超過一公斤。

撰文：經濟通中國組

