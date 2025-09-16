  • 會員
神州經脈 | TikTok問題中美達共識，中國首躋身聯合國十大創新力國家

16/09/2025

　　滬深股市今日走勢反覆，滬指最終小幅收升0.04%報3861.87點，止兩連跌，深成指升0.45%，創業板指揚0.68%。兩市全天成交2.34萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加640億元或2.8%。分析人士認為，中美會談釋放積極信號，但指數在3900點的高位依然面臨獲利回吐盤的壓力。

 

中美元首或本周五(19日)通話敲定TikTok協議。（資料圖片）

中美元首或本周五(19日)通話敲定TikTok協議。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1163，較上個交易日4時30分收盤價升65點子，創2024年11月5日以來逾十個月新高，全日在7.1138至7.1197之間波動。今日民幣兌一美元中間價報7.1027，較上個交易日升29點子，較市場預測偏強約130點。

 

今日新聞精選

 

1. 當地時間15日，中美結束一連兩天在西班牙馬德里舉行的經貿會談，中美就TikTok剝離美國業務達成框架協議，美方指協議框架涉及將TikTok美國業務轉為美國控制，細節將由美國總統特朗普與國家主席習近平於周五（19日）通話時敲定。中方公布，在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。

 

2. 美國總統特朗普表示，他將於本周五(19日)同中國國家主席習近平通話，就中美經貿團隊在TikTok問題上達成的基本框架共識作出決定。對於中美領導人是否將在周五通話，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，「目前我沒有可以提供的信息」，並強調元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。而據哥倫比亞廣播公司（CBS）引述了解談判人士稱，如果框架協議最終達成，甲骨文　（Oracle）是幫助TikTok繼續在美國運營的企業之一。

 

3. QuestMobile最新發布的2025年8月數據顯示，豆包月活躍用戶規模超越DeepSeek，登頂中國原生AI App月活榜首。8月，豆包月活躍用戶規模達15742萬，環比增長6.6%，從第二名升至第一名。曾居首位的DeepSeek，8月用戶規模雖仍處億級，但因-4.0%的環比增速，排名下滑1位。其他選手表現各異，騰訊元寶以22.4%的高環比增速，穩坐第三，月活規模處於1000萬-1億量級。

 

4. 脈脈最新發布的《2025年AI人才流動報告》顯示，2025年以來，AI領域人才市場供需兩旺，7月AI新發崗位量同比增長超10倍，簡歷投遞量也暴漲了11倍。薪酬也水漲船高，1-7月，AI新發崗位平均月薪達到61475元，較2024年同期的58921元上漲4.33%。從新發AI崗位量來看，字節跳動招聘指數29.83位列首位，小紅書18.32居第二，阿里巴巴12.25位列第三。小鵬汽車、自變量機器人、黑芝麻智能等垂直企業同樣上榜。

 

5. 據《彭博》引述知情人士報道，阿里巴巴創辦人馬雲自2020年淡出公眾視野後，如今已重返阿里巴巴園區，其直接參與度達到五年來最強。馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，最明顯的表現可能是阿里巴巴轉向人工智能（AI），以及向電商對手京東和美團宣戰--馬雲在阿里巴巴推出至多500億元補貼、應對京東突然殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。報道提到，在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裏湧動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。

 

6. 據《路透》報道，得益於政府對研發的大力投入，中國取代德國、首次進入聯合國年度10大最具創新力國家之列。全球創新力指數（GII）調查涵蓋139個經濟體的78項指標。瑞士維持自2011年以來的榜首位置，瑞典和美國緊隨其後，而中國排名第10。GII顯示，隨著私營部門融資差距迅速縮小，中國有望成為最大的研發支出國。

 

7. 網傳廣汽集團與華為明日將官宣合作進一步升級，涉及華望汽車或將以全新品牌命名旗下產品，華為將在產品定義、智能座艙、銷售服務等領域全面參與並掌握主導權。對此廣汽回應稱「敬請期待」。華望汽車由廣汽集團投資15億元於2025年3月18日成立，是廣汽集團為與華為合作造車而設立的項目公司，首款產品將定位於30萬元級豪華智能新能源車，計劃於2026年上市。

 

8. 據內媒報道，深圳水貝市場出現料商關門停業、老板失聯事件，大量上下游中小商戶面臨巨額損失，累計涉案金額或超千萬元。調查發現，涉事料商門店名為「粵寶鑫」是黃金原料買賣的中間商，除了向下游小商戶供貨外，粵寶鑫還從上游供貨方採購黃金原料。其中，許昌胖東來天使城內一金店委託粵寶鑫提純，最終被捲走價值90萬元的黃金，總重量超過一公斤。

 

撰文：經濟通中國組

 

相關資料 -

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,523.34

最大成交額股票

深300476

勝宏科技 #

346.990

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.311

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,714.70
    -168.75 (-0.368%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,605.69
    -9.59 (-0.145%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,335.77
    -12.98 (-0.058%)
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌74.313
變動率︰-1.508%
較港股︰+0.22%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌95.652
變動率︰-1.648%
較港股︰+0.11%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.891
變動率︰-2.353%
較港股︰-0.29%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.224
變動率︰-4.949%
較港股︰-11.72%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升120.805
變動率︰+5.213%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.800
變動率︰+2.847%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.615
變動率︰+1.751%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升160.682
變動率︰+1.671%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升8.420
變動率︰+4.208%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升24.760
變動率︰+3.685%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.940
變動率︰+2.500%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌101.835
變動率︰-2.532%
異動股
異動股
  • 02880 遼港股份
  • 1.080
  • 00322 康師傅控股
  • 10.910
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 54.200
  • 02268 藥明合聯
  • 70.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.500
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.770
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 477.000
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.040
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.060
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.500
  • 02318 中國平安
  • 55.050
  • 09992 泡泡瑪特
  • 256.400
  • 00941 中國移動
  • 87.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.300
報章貼士
  • 02269 藥明生物
  • 38.760
  • 目標︰$43.70
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.500
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 9.110
  • 目標︰--
熱炒概念股
16/09/2025 16:56  《盤後部署》大市北水齊流出議息前港股觀望，聯邦製藥賺息賺價百天線可吼

16/09/2025 15:11  傳騰訊(00700)發債籌約80億元人民幣

16/09/2025 19:10  全球創新指數香港排名升三位至15位，政府指全力推動香港成為國際創科中心

16/09/2025 18:35  《新股上市》健康160暗盤收高逾倍，每手賺4278元

16/09/2025 17:41  【新股上市】有傳邁瑞醫療到港二次上市料籌10億美元，華泰、摩根大通安排上市

16/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒８９億元，買阿里沽盈富基金

16/09/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛升中芯目標一成半，摩通唱好寧德時代兼升級

16/09/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７９７，隔夜拆息較上日微軟１０基點

人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 傳小米本月25日發布17手機，設計今曝光新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | TikTok問題中美達共識，中國首躋身聯合國十大創新力國家新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

機械人概念股 | 廣東支持機器人融合玩具領域，相關概念股飆升可以點揀？新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

智華，你好！
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

舊香港情懷如何征服日本民眾
人氣文章

生財有道

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

錶迷難以抗拒的浸沉式探店之旅！盤點Czapek、NOMOS Glashütte、Bianche等的最新力作
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男人最痛！怎樣界定早洩問題？平均X分鐘也屬正常？教你盤底肌肉運動、Start-Stop訓練增強持久力！
空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
人氣文章
港姐莊子璇容貌再進化，鼻高膚白驚變混血靚樣，網民質疑進廠維修
人氣文章
外食營養失衡？專家推每日食雞蛋這分量，平民補品媲美保健品全方位補營養
人氣文章財經熱話16/09/2025
小米 | 傳小米本月25日發布17手機，設計今曝光
中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

