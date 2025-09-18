  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

神州經脈 | 資金出逃A場成交年內第三高，北京將審批TikTok技術出口

18/09/2025

　　滬深股市午後跳水，資金出逃成交衝破3萬億（人民幣．下同），滬綜指如坐過山車，今日（18日）早盤衝高、一度逼3900點，午後卻急跌近2%、險些失守3800，滬指全日收跌1.15%，報3831.66點，止步兩連升；深成指收挫1.06%，創業板指高位回落下跌1.64%。資金獲利出逃，兩市全日成交額3.1萬億元，為今年以來第三高單日成交，較上個交易日放量7584億元或32%。

 

神州經脈 | 資金出逃A場成交年內第三高，北京將審批TikTok技術出口

滬深股市資金獲利出逃，全日成交額3.1萬億元，為今年以來第三高單日成交。（資料圖片）

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1085，較上個交易日跌72點子，止兩連升，創9月3日以來逾兩周新低，較市場預測偏強28點。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1079，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，止兩連升，全日在7.1066至7.1129之間波動。

 

今日新聞精選

 

1. 中美經貿團隊在西班牙馬德里，以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行發布會上表示，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上開展平等商業談判，中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口知識產權使用權授權等事宜，也希望美方能夠按照雙方達成的共識，為包括在內的中國企業在美持續運營，提供開放公平公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定健康可持續發展。

 

2. 第十二屆北京香山論壇今日在北京國際會議中心開幕。國防部長董軍出席論壇並作主旨發言指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，在銘記歷史、共創未來的重要時刻，要秉持正確二戰史觀，堅定捍衛歷史正義，凝聚最廣泛共識。中國軍隊願同各方一道，捍衛主權平等，守護戰後秩序，支撐多邊主義，維護共同利益，共同推動改革完善全球治理體系。要踐行守護和平的正道，倡導和平理念、當好和平壓艙石、發展和平友誼，為世界長治久安提供正能量。

 

3. 據《財新》報道，農業銀行許昌市襄城縣支行近日全面推進清理拖欠企業帳款專項行動，於9月8日為某拖欠主體審批1000萬元流動資金貸款，並於近日完成首筆500萬元的投放。報道指，這是人行引導全國18家商業銀行，向國企及融資平台等四類單位提供貸款，支持其償還拖欠的企業帳款的最新案例之一；該四類自負盈虧單位涉及的欠款總規模約為1.8萬億元。本次清欠工作計劃於2027年6月30日前全面完成，優先清理小額欠款，單筆金額50萬元以下的盡量於2025年9月底前清零。

 

4. 據英國《金融時報》周四報道，在中國與美國圍繞TikTok和英偉達（Nvidia）加強貿易談判之際，中國放棄了對谷歌的反壟斷調查。報道援引兩名知情人士的話稱，中國國家市場監督管理總局已選擇放棄對谷歌的競爭調查。惟谷歌尚未收到關於撤銷調查決定的正式通知。該報早前報道指，中國監管機構要求多間大型科技企業停止訂購英偉達人工智能芯片，英偉達CEO黃仁勳對此表示失望

 

5. Sensor Tower今日發布2025年8月全球手遊收入與下載量排行榜前十，First Fun（北京元趣娛樂）的《Last War:Survival Game》蟬聯全球手遊收入榜冠軍，騰訊《王者榮耀》排名上升兩位至第二。8月，全球玩家在App Store和Google Play手遊上的消費支出達到約71.5億美元，環比增長1%。其中，美國以23億美元（佔比32%）繼續穩居全球手遊市場之首，而中國iOS市場和日本市場則分別以15.3%和12.8%的份額緊隨其後。

 

6. 在今日的華為全聯接大會2025上，華為輪值董事長徐直軍表示，算力過去是、未來也將繼續是人工智能的關鍵，更是中國人工智能的關鍵。他分享了昇騰芯片的後續規劃，預計2026年第一季度推出昇騰950PR芯片，四季度推出昇騰950DT，2027年四季度推出昇騰960芯片，2028年四季度推出昇騰970芯片。

 

7. 據《新浪科技》報道，小紅書本地生活會員服務「小紅卡」正式上線，首期面向上海、杭州和廣州三個城市開放。報道引述小紅書官方客服表示，小紅卡是近期剛上線的活動，是小紅書推出的「吃喝玩樂權益卡」，持卡用戶可在上海、杭州及廣州三城精選門店使用，消費後向商家出示小紅卡，可享折扣買單（至多九折，具體折扣由商家自行門店配置）。客服並稱，小紅卡後續會面向其他城市逐步開放。

 

8. 全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會9月16-18日在江蘇連雲港舉行，在今日的打擊跨國犯罪形勢與對策分論壇上，中國公安部有關負責人表示，中方攜手各方打擊跨國電信網絡詐騙犯罪取得的積極進展，特別是近年來中方先後與西班牙、阿聯酋、緬甸、印尼、菲律賓、老撾、泰國、柬埔寨等國開展執法安全合作，共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案。

 

撰文：經濟通中國組

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,498.11

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

26.870

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.344

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,009.79
    -8.53 (-0.019%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,624.26
    +23.91 (+0.362%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,426.23
    +164.90 (+0.741%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌73.321
變動率︰-1.179%
較港股︰+0.17%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.247
變動率︰-2.105%
較港股︰-0.01%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌641.947
變動率︰-2.940%
較港股︰-0.01%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌443.312
變動率︰-3.094%
較港股︰-0.15%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌133.845
變動率︰-2.891%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌38.770
變動率︰-3.413%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌153.800
變動率︰-3.477%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌26.850
變動率︰-4.176%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升31.305
變動率︰+25.723%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升927.450
變動率︰+6.326%
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰升174.425
變動率︰+2.428%
AMD 超威半導體
按盤價(USD)︰跌149.962
變動率︰-5.779%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/09/2025 09:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/09/2025 09:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00876 佳兆業健康
  • 0.050
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.760
  • 01389 美捷滙控股
  • 0.720
  • 02318 中國平安
  • 54.250
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 28.060
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 11.910
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.020
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.360
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.710
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 505.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 444.000
  • 00857 中國石油股份
  • 7.260
  • 00823 領展房產基金
  • 41.280
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.810
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.400
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00856 偉仕佳杰
  • 10.270
  • 目標︰$13.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 81.350
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/09/2025 17:00  《盤後部署》恒指破兩萬七後回落觀望中美元首通話，泡泡瑪特獲大摩看好百天線可撈

18/09/2025 14:50  【施政報告】甯漢豪：洪水橋片區項目料第四季「雙信封制」招標

18/09/2025 16:00  【新股上市】紫金黃金國際據報最快周五招股，傳GIC、Millennium等參與認購

18/09/2025 15:37  【大國博弈】商務部：將審批TikTok所涉技術出口等事宜，冀美提供公平持續運營環境

18/09/2025 17:57  【美國議息】銀公禤惠儀：美國減息符預期，香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限

18/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒８８億元，買美團沽華虹

18/09/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹目標兩成半兼升級至買入，多行唱好Ａ…

18/09/2025 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒７７６５，一周拆息較上日升至３﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 資金出逃A場成交年內第三高，北京將審批TikTok技術出口新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 陳茂波：北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂火鍋新品登場｜花膠椰子雞鍋$66送汽水+$25任選三款配料＋KAGOME野菜鍋+日式壽喜燒鍋試食價$58
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

消費品出海新機遇：從國內紅海到國際藍海，品牌海外競爭力提升關鍵
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國右翼上街11萬人創新高 借「柯克之死」反移民？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

味遊曼谷！米芝蓮大師掌廚高級中菜廳：梅菜豆豉焗蟹、金陵怪味烤鴨、經典佛跳牆，在東南亞吃出江南秋意
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

有種男人只享受「追求的過程」？曖昧期貼心陪伴，成為情侶後卻原形畢露
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

寧做港女，也不要「知慳識儉」？那些你替男人省著的錢，外面的女人會代你揮霍
健康好人生 Health Channel
人氣文章
下焦虛寒勿忽視！自我檢測、中成藥調理、艾灸3穴位助改善健康
人氣文章
即食麵安全警示｜印尼營多麵1口味驗出農藥超標！台灣食藥署要求退運或銷毀
人氣文章
舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 21:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞18/09/2025
施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處