  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約

19/09/2025

　　滬深三大指數今日（19日）全數收跌，滬指跌0.3%，收報3820.09點，深成指跌0.04%，創業板指軟0.16%。兩市全天成交2.32萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量8114億元或26%。滬綜指本周曾衝上3899.96點，為逾十年高位，不過升勢後繼無力，全周跌1.3%。

 

神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約

中國7月減持257億美元美國國債至7307億美元，為2008年12月以來最低。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1125，較上個交易日4時30分收盤價跌46點子，兩連跌，全日在7.1102至7.1177之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1128，較上個交易日跌43點子，兩連跌，創8月26日以來逾三周新低，較市場預測偏強約50點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國財政部周四（18日）公布的數據顯示，7月外國持有的美國國債升至歷史高位，其中以日本和英國的增持最為顯著；而中國所持美債則減少至7307億美元，為2008年12月以來最低，當時中國持有7274億美元美債。日本仍是美債的最大外國持有國，7月持有規模達1.15萬億美元，為2024年3月以來最高。英國投資者作為第二大美債持有方，7月持有規模升至接近9000億美元的紀錄高位，較6月增長約5%。

 

2. 國家外匯管理局今日公布，8月銀行結售匯順差147億美元，上月為順差228億美元。1-8月，銀行結售匯順差121億美元。國家外匯管理局副局長李斌表示，外匯市場交易保持活躍，8月，企業、個人等非銀行部門跨境收支1.3萬億美元，同比增長8%。外匯市場供求總體平衡，8月，跨境資金淨流入32億美元，分項目看，貨物貿易資金淨流入保持穩定，外資總體淨買入境內股票和債券，服務貿易和投資收益資金淨流出由季節性高位回落。總的來看，當前中國外匯市場交易活躍，外匯供求基本平衡，市場預期保持穩定。

 

3. 中國外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於9月22日至26日（下周一至五）赴紐約出席第80屆聯合國大會一般性辯論。其間，李強還將出席中國主辦的全球發展倡議高級別會議等活動，並同聯合國秘書長及有關國家領導人舉行會晤。林劍並稱，李強將在多雙邊活動中全面介紹中國對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國工作的看法，深入闡釋中國內外政策以及全球治理倡議等重大理念主張。

 

4. 國家市監總局網站今日發布的汽車召回信息顯示，日前小米汽車科技有限公司根據相關要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計116887輛。本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。小米汽車將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

 

5. 上海市發布關於個人住房房產稅試點政策優化調整的通知，對符合條件的高層次人才、重點產業緊缺急需人才，以及持有本市居住證滿3年並在本市工作生活的購房人，在本市新購住房時提供房產稅優惠政策。具體包括：新購家庭第一套住房暫免徵收房產稅，新購家庭第二套及以上住房合併計算家庭全部住房面積，人均不超過60平方米的暫免徵收房產稅，超出部分面積按暫行辦法規定徵收房產稅。持有本市居住證不滿3年的購房人，其住房先按暫行辦法徵收房產稅，持有居住證滿3年後符合條件的，已徵收的房產稅可予退還。政策自2025年1月1日起執行。

 

6. 廣汽集團微博今日發文稱，廣汽、華為近日正式官宣全新品牌「啟境」。據介紹，「啟境」品牌由廣汽集團與華為乾崑聯合打造，定位為高端智能新能源汽車品牌。根據雙方規劃，啟境汽車將全系搭載華為乾崑最先進的智能技術。華為在輔助駕駛、智能座艙、用戶生態和品牌營銷方面的強大實力，結合廣汽在三電技術與整車製造領域的專長，共同為啟境品牌注入強大競爭力。廣汽集團今年3月投資15億元成立華望汽車，與華為合作造車，首款產品將定位於30萬元級豪華智能新能源車，計劃於2026年上市。

 

7. 華為、上汽聯合打造的鴻蒙智行「第五界」尚界首車--尚界H5將於下周二（23日）正式發布。鴻蒙智行微博宣布，鴻蒙智行秋季新品發布會將於9月23日晚上7時舉行，屆時問界及尚界新品重磅登場。尚界H5於8月25日亮相並開啟預訂，預售價16.98萬元起。尚界H5上市即搭載華為乾崑智駕ADS 4，擁1360km超長續航。華為、賽力斯聯合打造的問界新品則包括全新問界M7、問界M9「銀境紫」新色。

 

8. 據《晚點LatePost》報道，在高德掃街榜發布10天後，淘寶閃購和餓了麼將在20日（明日）上線到店的商家團購業務，優先做餐飲團購。報道指，淘寶閃購的團購業務將在上海、深圳、嘉興三城多個核心商圈率先啟動試點，此後陸續上線全國一、二線城市。該業務由淘寶閃購和餓了麼提供同一個團購供給，但會同時在淘寶、支付寶、高德三個阿里體系最大的流量端口上線。上線當天正是周六--淘寶閃購即時配送到家業務一周裏的訂單高峰日，也能趕上十一黃金周的客流高峰，與美團和大眾點評的團購競爭。

 

撰文：經濟通中國組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,501.92

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.347

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,315.27
    +172.85 (+0.375%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,664.36
    +32.40 (+0.489%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,631.48
    +160.75 (+0.715%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.154
變動率︰-1.677%
較港股︰-0.78%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.947
變動率︰-1.773%
較港股︰-0.73%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.829
變動率︰-2.300%
較港股︰+0.04%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.361
變動率︰-2.619%
較港股︰-7.68%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.100
變動率︰-0.791%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.600
變動率︰-0.958%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.600
變動率︰-1.141%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌129.470
變動率︰-2.625%
精選美股 More
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升3.010
變動率︰+5.986%
UBER 優步
按盤價(USD)︰升98.510
變動率︰+4.023%
AAPL 蘋果
按盤價(USD)︰升245.500
變動率︰+3.203%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰跌29.580
變動率︰-3.238%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/09/2025 03:01 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/09/2025 03:01 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 17:09  《盤後部署》港股爭持恒指全日平手收場，鴻騰急升待回落5元附近可撈

19/09/2025 17:39  【施政報告】甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位

19/09/2025 19:05  【地皮超標】荃灣永順街住宅地本月26日起招標，11月14日截標

19/09/2025 17:08  【新股上市】紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

19/09/2025 18:30  【施政報告】何永賢：開始研究重建模範邨，綠白表購買機率均會上升

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

東京國際電影節｜木村拓哉《TOKYO TAXI》成焦點，吉永小百合主演開幕電影《頂峰的對面有你》
人氣文章

足球俱樂部．主教練

槍手強勢搶分，曼城靠反擊；車路士海鮮波，曼聯求反彈
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜李澤銘：留意後市或出現深度調整…此類股份防守力最強！ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

艾美獎2025紅毯造型Best Pick：「星期三」Jenna Ortega超前衛寶石上衣、BLACKPINK Lisa訂製粉紅蓮花禮服仙氣全開！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔、意式豬背油脂配藍龍蝦，嘗盡當代特色法國菜
人氣文章

電影寓言．朱相楠

許鞍華《得閒炒飯》：以人文色彩點綴飲食男女
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌 │ 20多歲廚師患大腸癌，抗癌多年無復發！毒物專家揭1關鍵成功秘訣
人氣文章
帶狀疱疹 │ 53歲梁漢文自爆曾生蛇經歷！打蛇針發冷無力 + 醫生揭50歲以上風險高
人氣文章
名人抗癌 │ 29歲男星蔣智豪患肺癌末期，醫生判剩3個月壽命，抗癌近況曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/09/2025
習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處