習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面

20/09/2025

　　中國國家主席習近平與美國總統特朗普於9月19日晚上8時通電話，雙方就TikTok出售框架協議、當前中美關係及共同關心的議題進行坦誠深入的交流。習近平稱中方樂見TikTok問題達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。特朗普其後於社交平台稱，感謝中方通過TikTok相關方案，期待與習近平在韓國慶州亞太經合組織(APEC)峰會期間（10月31日和11月1日舉行）會面，他明年將訪華。

 

　　字節跳動20日凌晨發公告，感謝習近平和特朗普對TikTok的關心，將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國用戶。

 

習：美方應避免採取單方面貿易限制措施，衝擊多輪磋商成果

 

習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面

（資料圖片）

 

　　據新華社報道，此次通話務實、積極且富有建設性，為下階段兩國關係的穩定發展作出了戰略指引。習近平強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。雙方團隊最近的磋商體現了平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

 

　　新華社引述特朗普在通話中表示，美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係。美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。

 

特朗普：明年初訪華，將邀請習近平在適當時間訪美

 

　　特朗普通話後在社交平台Truth Social稱，通話成果頗豐，雙方在TikTok交易、中美貿易、芬太尼、俄烏戰爭等多個議題取得重要進展。特朗普稱同意習近平提出在韓國APEC峰會期間會面，他亦將在明年初訪華，也將邀請習近平在適當時間訪美。美國2026年將主辦二十國集團峰會，外界分析這是習近平訪美時機之一。

 

　　在通話中，習近平亦提及中美兩國在二戰期間曾是並肩作戰的盟友，強調應銘記歷史、珍愛和平，共同開創未來。新華社引述特朗普表示，中國閱兵儀式非常精彩；美方願同中方一道努力維護世界和平。此前，特朗普曾稱中國九三閱兵相當精彩，但「驚詫」未感謝美國援華抗戰。

 

　　此次通話是特朗普展開第二任期以來，兩國元首的第三次直接溝通。外界分析認為，在經歷了多輪貿易談判和外交摩擦後，此次高層互動或有助於穩定雙邊關係，並可能為未來的中美元首實體會晤鋪路。

 

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

