異動股 | 安踏低開逾4%，旗下始祖鳥西藏放煙花捱批，遭日喀則市委核查

安踏體育(02020)現價跌4.6%，報92.35元，該股成交約101萬股，涉資9378萬元。

9月19日，安踏體育旗下品牌始祖鳥（ARC'TERYX）聯合藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，大量網友質疑其不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。9月21日，日喀則網信辦通報，稱日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。

煙花秀視頻引發爭議後，始祖鳥官方帳號刪除活動宣傳帖，蔡國強社交平台發布的相關視頻不可見。官媒央視網亦發題為《無知無畏者當戒！》的批評文章。

始祖鳥與蔡國強先後致歉

始祖鳥與蔡國強工作室先後發布致歉信。始祖鳥稱，近期品牌贊助的蔡國強--《升龍》藝術項目引發了廣泛的公眾討論，「我們衷心感謝大家對青藏高原生態環境的關切與監督，並誠懇接受所有的批評和建議。」

始祖鳥還表示，該項目本是希望通過藝術家的創作，提升對高山在地文化的關注，但這一初心在作品呈現過程中仍出現偏差甚至偏離。始祖鳥將在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項目全過程的環境生態影響進行複核邀請第三方專業環保機構，開展評估工作，展開補救行動。同時，公司還將推進既定的藏地環境保護計劃和公益項目。

始祖鳥在海外社交媒體發布的聲明稱，這場煙花秀與品牌的價值觀相悖，對於此事的發生深感失望。始祖鳥稱正就此事直接與相關本地藝術家、中國團隊溝通處理，並將確保此類事件不再發生。

撰文：經濟通市場國金組

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇