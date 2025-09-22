神州經脈 | 中美溝通元首會晤，LPR續不變，颱風襲廣東多地將「五停」

滬深股市集體收漲，滬綜指全日升0.22%，止兩連跌，收報3828.58點，深成指升0.67%，創業板指揚0.55%。市場關注三大金融監管部門盤後記者會，滬深兩市全天成交2.12萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2023億元或9%。

人行公布，9月LPR報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1148，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，三連跌，創9月16日以來近一周新低，全日在7.1122至7.1173之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1106，較上個交易日升22點子，止兩連跌，和市場預測偏強約50點。

今日新聞精選

1. 對於美國總統特朗普表示，他將在即將舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間（10月31日-11月1日）與中國國家主席習近平會晤，並推動達成TikTok協議，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，「中美雙方正在溝通之中」。習近平與特朗普上周五（19日）通電話，就TikTok出售框架協議等議題深入交流。特朗普隨後在社交媒體表示，通話成果頗豐，還稱同意習近平提出的在韓國APEC峰會期間會面，而他亦將在明年初訪華，並將邀請習近平在適當時間訪美。

2. 國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，人行行長潘功勝在會上表示，今次發布會主要是從中長期的視角回顧和總結「十四五」，不涉及短期政策的調整，關於「十五五」以及下一步金融改革的內容，將在中央統一部署後給做進一步溝通。潘功勝又介紹，截至今年6月末，中國銀行業總資產近470萬億元，位居世界第一；股票、債券市場規模位居世界第二；外匯儲備規模連續20年位居世界第一。中證監主席吳清介紹，「十四五」期間，A股市場韌性和抗風險能力明顯增強，上證綜指年化波動率15.9%，較「十三五」下降2.8個百分點。今年8月，A股市場總市值首次突破100萬億元。

3. 中國人民銀行公告，9月貸款市場報價利率（LPR）報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%，為連續4個月維持不變。人行今年5月對兩個期限LPR均下調了10個基點，是去年10月以來首次下調。往後看，東方金誠宏觀研究團隊表示，在大力提振內需、「採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢」過程中，政策利率及LPR報價仍有下調空間，預計今年四季度初的前後，人行有可能實施新一輪降息降準，並帶動兩個期限品種的LPR報價跟進下調。

4. 超強颱風「樺加沙」逐步逼近。在廣東，除了江門市超前部署23日起停課，並在當晚7時起停工、停產、停運、停業之外，珠海市亦宣布，23日、24日均全天停課，23日晚間開始實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。深圳也宣布，9月23日至24日，全市中小學、幼兒園停課。東莞市則自今午3時起逐步「五停」（停課、停工、停產、停運、停業），直至25日上午6時恢復正常。此外，9月24日全天，廣東省內所有高鐵、普速列車停運。廣東省氣象部門今日重申，「樺加沙」強度極強、大風範圍極廣、靠岸西行隨時登陸，「強度如『天鴿』、影響範圍如『山竹』」，將為廣東帶來嚴重風雨浪潮，需提前做好巨災防禦準備。

5. 安踏體育旗下品牌始祖鳥（ARC'TERYX）聯合藝術家蔡國強19日在西藏喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，大量網友質疑其不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。日喀則網信辦21日通報稱，日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。煙花秀視頻引發爭議後，始祖鳥官方帳號刪除活動宣傳帖，蔡國強社交平台發布的相關視頻不可見。始祖鳥與蔡國強工作室先後發布致歉信。官媒央視網則發表題為《無知無畏者當戒！》的批評文章。

6. 淘寶出海宣布今年「雙11」將在海外市場投入10億元的營銷補貼，幫助10萬商家實現「雙11」海外成交翻倍的目標。淘寶出海總經理葉劍秋在交流會現場表示，今年的「雙11」將首次同步在全球20個國家和地區啟動，並以五種不同的語言版本，面向全球的消費者。「雙11」期間，淘寶在境外的12個站點將支持跨境包郵、包退服務，其中香港、澳門將實現「0門檻包郵」。

7. 美團高效推理模型LongCat-Flash-Thinking正式發布。新模型除保持龍貓模型一貫「快」的特點同時，在邏輯、數學、代碼、智能體等多個領域的推理任務中，也達到了全球開源模型的最先進水平（SOTA），部分任務性能接近閉源模型GPT5-Thinking。同時，LongCat-Flash-Thinking增強了智能體自主調用工具的能力，並擴展了形式化定理證明能力，成為國內首個同時具備「深度思考+工具調用」與「非形式化+形式化」推理能力相結合的大語言模型。

8. 據中國網信網，為整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，營造更加文明理性的網絡環境，近日中央網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動。中央網信辦有關負責人表示，本次專項行動聚焦社交、短視頻、直播等平台，全面排查話題、榜單、推薦、彈幕、評論等重點環節，著力整治以下問題：挑動群體極端對立情緒；宣揚恐慌焦慮情緒；挑起網絡暴力戾氣；過度渲染消極悲觀情緒。

